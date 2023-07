Santiago Cafiero: "La oposición desvaría... ¿Cómo van a comparar a Cristina Kirchner con Patricia Bullrich?"

Ante las críticas realizadas por el sector larretista hacia la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, donde la comparaban con Cristina Kirchner por la similitud del “todo o nada” propuesto en su spot de campaña, con el “vamos por todo” kirchnerista, desde el oficialismo rechazaron la sugerencia. “No sé en qué anda la oposición, pero están con bastantes desvaríos”, dijo el canciller Santiago Cafiero.

"No acepto bajo ningún punto de vista que la comparen a Patricia Bullrich con Cristina, es un absurdo total. Cristina Kirchner puede dar testimonio de lo que ha hecho en la política todos estos años como presidenta, encabezando un proceso virtuoso que generó puestos de trabajo y calidad de vida para los argentinos", subrayó Cafiero.

En diálogo con el programa "Que la gente crea", de Splendid AM990, el precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria comparó las internas: “Mientras ellos están en una carrera para ver cómo se descalifican entre sí, saltando ciertos códigos de convivencia política, nosotros estamos trabajando para llevar soluciones a los argentinos”.

"Tenemos que trabajar para resolver los problemas diarios de los argentinos. Creemos en lo que hacemos y estamos mejor, pero no desconozco los problemas que todavía existen. Nos arremangamos y trabajamos", enfatizó el funcionario nacional en relación al contexto actual.

En ese marco, el ministro de Relaciones Exteriores explicó: "Como jefe de Gabinete, desde el primer DNU entendí que había que trabajar en la gestión. Creo en la coherencia de los programas que fuimos sacando. Si bien hubo momentos en los que no hubo un entendimiento necesario, en un momento sí lo hubo y la cohesión es esencial".

"La cohesión es esencial. Hoy tenemos una fórmula potente, como la de Sergio Massa y Agustín Rossi, y un gobierno bien alineado”, postuló Cafiero y agregó: “Podemos demostrar todo lo que hicimos. Cuando llegamos se habían entregado 4.000 viviendas y hoy entregamos más de 120.000. Son datos reales, concretos, palpables".

Por último, el canciller sentenció: "Haber alcanzado una fórmula de síntesis genera mucho más entusiasmo y esperanza en lo que es el combustible del peronismo que es su militancia".

Las comparaciones del larretismo: ¿Bullrich se parece a Cristina?

Si bien el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta declaró: "Nunca critiqué ni me van a escuchar agraviar a nadie de Juntos por el Cambio”. Desde su espacio sí han reprobado el mensaje de su competidora en la interna, por sus spots de campaña.

La expresidente del PRO, por su parte, salió con todo a la cancha. En su spot, planteó que “si no es todo, es nada”, que por el contexto actual del país no alcanzará con un “buen administrador”, ni con el “diálogo y el consenso” para resolver los problemas. “Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos”, pronunció Bullrich.

“Yo propongo un camino distinto, el de los hechos. El camino de querer imponer los cambios a las trompadas nos condujo a la inflación, la inseguridad y la frustración”, replicó Rodríguez Larreta. Sin embargo, evitó opinar de más.

En cambio, Silvia Lospennato, precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires cuestionó: “Si hace mucho venimos diciendo que el 'vamos por todo' de Cristina Kirchner es una frase antidemocrática y amenazante, tampoco podemos estar de acuerdo con el 'todo o nada'. No creemos que la violencia verbal de ningún tipo genere nada positivo a los ciudadanos”, dijo Lospennato a Clarín.

Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sumó comparaciones: "Hay un sector fanático de nuestro espacio, el más duro, que se parece mucho al kirchnerismo y que considera que si uno piensa distinto es un enemigo".

Además, Miguel Ángel Pichetto, primer candidato a diputado nacional de la lista de Larreta, cuestionó el spot de campaña de Bullrich. “Todo o nada me parece un concepto no apropiado para el sistema democrático. Si estuviéramos en la Sierra Maestra o en el levantamiento en Nicaragua, que mirá cómo termina Ortega también. No creo en eso, hay que tener cuidado con las palabras”, dijo en entrevista con Radio Con Vos.

La respuesta no tardó en llegar, ya que desde el espacio de Patricia Bullrich cuestionaron las declaraciones con dureza: “Hace tres días que nos vienen diciendo fascistas y violentos. Cuando le contestamos para ubicarlos no les gusta. Son como los nenes, que tiran la piedra y esconden la mano”, afirmaron en comunicación con Clarín.

