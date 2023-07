Julieta Poggio habló de la tapa que protagonizó con Marcos Ginocchio y le hizo un fuerte reproche

Julieta Poggio habló de su tapa de revista con Marcos Ginocchio y sorprendió al revelar cuál es el peor defecto del ganador de Gran Hermano (Telefe).

Este domingo, en un especial de A la Barbarossa (Telefe), conducido por Pía Shaw y Noe Antonelli, Julieta, Daniela Celis y La Tora Villar hablaron de la intimidad de los Premios Martín Fierro y de su encuentro con los famosos

Allí Poggio fue consultada acerca de su tapa de revista con Marcos y admitió: “Yo no tenía ni idea que iba a ser parte de la tapa. Me levanté, lo vi y dije ‘qué vergüenza. Acá nos van a matar’”. “La compré y la guardé en mi casa porque no sé si se va a volver a repetir. Ojalá que sí”, comentó con total sinceridad.

Respecto a si hubo alguna conversación con el salteño al respecto, afirmó: “Sí, se la mandé. Le puse ‘ah, listo, tapa’”. Sobre la reacción de su compañero, refirió: “Nos sorprendimos los dos. No nos esperábamos esa tapa, pero me encanta esa foto”.

Tras los dichos de Julieta, Antonelli advirtió que también hablarían con Marcos. “¿Qué viene acá?”, lanzó sorprendida la bailarina. En el piso afirmaron y al ser consultada sobre su desconcierto, Poggio explicó: “Es que no sabía”.

“¿No hablan seguido?”, quiso saber la conductora. “No tanto, cuelga él. Es colgado”, sostuvo divertida Julieta, dejando entrever que el salteño que no está muy pendiente del celular.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio debutaron en la gran fiesta de los Premios Martín Fierro 2023. Los jóvenes se encargaron de desmentir los rumores sobre un supuesto romance entre ellos, pero una imagen reavivó la versión. Ambos posaron para las cámaras, pero “la foto de la foto” dejó a la influencer al descubierto: “Esa no es la espalda”.

Julieta, Marcos, Nacho Castañares y La Tora Villar, integrantes del streaming Fuera de joda, estuvieron invitados a la ceremonia. Los cuatro exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) se mostraron entusiasmados y posaron sonrientes para las cámaras.

Sin embargo, hace minutos, en la cuenta de El ejército de LAM mostraron el detrás de una foto del grupo y dejaron expuesta a la bailarina, que al parecer se le habría ido la mano con el salteño. “El verdadero MarCULI”, escribieron con ironía en la cuenta de Twitter junto a la imagen en cuestión.

El gesto no pasó inadvertido entre los usuarios de la red social que reaccionaron con todo tipo de comentarios llenos de picardía. “No, Juli, esa no es la espalda jajaja”, “No sé, che... ¿Soy la única que ve que la mano no está apoyada, sino que justo es una captura donde o está subiendo o bajándola?”, “Estás out LAM, es MARQLO”, “Está sacado de contexto”, “No soy tímida ni a palos”, “Las amigas son de hacer esas cosas jajajaj”, fueron algunas de las reacciones que más se repitieron en el posteo.

Fuente: TN