Javier Milei sobre JxC: "El único que no me defraudó es Mauricio Macri"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza en estas Elecciones 2023, Javier Milei, aseguró este jueves que el único político "que no me defraudó es Mauricio Macri" y se calificó como una víctima de operaciones de prensa realizadas por los precandidatos de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Cuando el diputado Milei fue consultado sobre la figura de Patricia Bullrich, en diálogo con A24, el libertario dijo que "no la rescata" y, en su lugar, destacó al expresidente de la Nación. "De Juntos por el Cambio, el único que no me defraudó fue Macri. Desafortunadamente parece que la ambición de poder de Bullrich la ha hecho violar líneas que jamás me imaginé que iba a hacer algo así", expresó.

El economista libertario reveló una "operación" directa de la titular del PRO hacia su figura en plena campaña electoral: "De todas las operaciones de las que he sido víctima en el último mes está involucrada la señora Bullrich. Por ejemplo, nosotros hacemos caminatas sorpresas porque queremos reacciones espontáneas. Su candidata a concejal por Tigre es la que me vino a escrachar. Entonces, me hicieron inteligencia y me plantaron a una mujer para que venga y me escrache".

En el episodio referido por Milei una supuesta exintegrante de su partido se acercó a una recorrida electoral y lo increpó por el armado de listas en Tigre. "Primero sacaron a la número 2 para poner a una persona que puso la Píparo, otras personas para trabajar con Massa. ¿Por qué no nos cuentan chicos?", denunció la transeúnte.

En la misma línea, se refirió a dos sucesos en particular: las acusaciones por la venta de candidaturas dentro de su espacio político y el supuesto escrache que sufrió el martes pasado durante el homenaje por el aniversario del atentado a la AMIA: "Nadie pudo demostrar nada y que las acusaciones son falsas".

Sube la tensión entre Milei y Patricia Bullrich

El economista también respondió en redes un comentario de un periodista y rechazó la idea que se haya asociado con otro espacio para perjudicar a Patricia Bullrich en la interna de JxC. Fue a raíz de ese comentario que un usuario de Twitter le cuestionó: “Flaco si le seguís pegando a la Bullrich te juro que lo voto al pelado Larreta en un posible ballotaje, deja de romper las pel... bastante que nos tiran de todos lados los medios al final Bullrich está sola es la única que levanta la bandera del cambio (sic)”.

El dirigente de La Libertad Avanza no dejó pasar ese mensaje. “Si no me hubieran salido a operar con mentiras, calumnias e injurias para mejorar sus chances en la interna no diría nada...”, lanzó. Según publicó el medio La Nación, desde el entorno de Milei ratificaron las acusaciones. “En las denuncias de las últimas semanas, desde el espacio se considera que estuvo la mano de Patricia Bullrich”, dijeron a ese medio.

Con información de www.ambito.com