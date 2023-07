Tensión entre Juan Grabois y el PJ de Santa Fe por la impresión de las boletas

Más problemas para el peronismo de Santa Fe. En el espacio del precandidato a la presidencia Juan Grabois aseguran que la relación con el PJ provincial entró en un momento de fuerte tensión: “Nos dijeron que no nos van a imprimir las boletas de Juan porque no hay fondos”, contó un dirigente de Patria Grande. En el partido reconocen el inconveniente económico, aunque dicen no tener la culpa y que se solucionará y que el 13 de agosto Unión por la Patria tendrá las dos listas, la del militante social y Sergio Massa.

En los últimos días surgió un inconveniente más para el peronismo santafesino, tras la derrita del domingo pasado. Esta vez tiene que ver con los comicios nacionales y la impresión de las boletas. “Es verdad que giraron poco dinero (desde Buenos Aires)”, detalló un dirigente peronista.





En el espacio de Juan Grabois se mastica mucha bronca y hasta hubo algunos cruces con autoridades partidarias. “Priorizan imprimir las boletas de Massa”, explicó un referente santafesino del precandidato a presidente. Según indican en Patria Grande “el acuerdo era que se imprimieran y eso no está ocurriendo”. Aseguran que si no se termina cumpliendo lo prometido “el problema escalará aún más”.

En el PJ local dicen estar realizando “gestiones con Buenos Aires” para el envío de más dinero. Reconocen que hubo inconvenientes pero indican que se está trabajando para solucionarlo. “Más temprano que tarde esto se arregla”, reveló un dirigente peronista que luego agregó: “A nadie le conviene que Grabois no tenga lista, todo voto suma”. Juran y perjuran que el domingo 13 de agosto las boletas estarán. Mientras tanto en Patria Grande continúan presionando.

Con informacion de Letra P, sobre una nota de Vissio Agustin.