Un Perotti auténtico: En las malas "se tomó el palo"

A menos de cinco meses de terminar su mandato, el gobernador Omar Perotti armó por última vez las valijas para una gira oficial. Luego de visitar Medio Oriente en más de una oportunidad, el sudeste asiático, Estados Unidos, y el norte africano, ahora es el turno de la India, donde lo espera una maratón tecnológica en una misión catalogada como “institucional” y no comercial, como habitualmente sucede con semejantes giras, donde empresas de distintos sectores productivos hacen negocios.

Desde el vamos el viaje estuvo atravesado por una suerte de controversia política porque el gobernador voló a Nueva Delhi tres días después de la dura derrota del peronismo en las PASO para la gobernación. La decisión de volar con un peronismo estallado durante 11 días de 45 días de campaña para llegar con dignidad a las generales se leyó como indiferencia en algunas tribus.

Claro que el viaje estaba armado de antemano -se planeó en 2020- y se supone imposible suspenderlo, aunque cuando se agendó ya se conocía la fecha de las PASO y que el peronismo tenía las de perder por diez puntos. Los casi 40 de diferencia agrandaron todo. Perotti tiene su ingreso a Diputados más o menos cocinado y no hará campaña en la primera etapa para Marcelo Lewandowski. No muy diferente a lo que ocurrió para las primarias y así le fue al PJ.

Desde el miércoles 18 hasta el 30 de julio que volverá a Santa Fe, el gobernador buscará “propiciar la vinculación del gobierno y su sector científico-tecnológico, académico y de la innovación con instituciones de India”. La comitiva irá a un Silicon Valley indio, visitará empresas como IBM, Phillips, Vehant Technologies (IA en videovigilancia), clusters (Indian Institute of Science (IISC), Digital Payment India, Bangalore Bioinnovation Centre (BBC), Centro de Desarrollo para la Computación Avanzada C-DAC, Asociación Nacional de Empresas de Software y Servicios NASSCOM).

También universidades (Center for Global Studies y Cluster Innovation Center de la Universidad de Delhi) y se reunirá con funcionarios del gobierno relacionados a la tecnología y agricultura, y con el ceo de la cerealera COFCO India, Simmarphal Singh. También prevén recorridos por empresas con innovaciones de “inteligencia artificial”, “internet de las cosas”, “realidad aumentada con desarrollos en seguridad, micro finanzas y transformación digital”.

Un menú que no parece estar configurado para la agenda de un mandatario, más a punto de despedirse de la gestión. Será clave el tenor de las reuniones, si pueden poner una semilla para ampliar los mercados o solo una carta de presentación a la salida de un congreso. Lo cierto es que el rafaelino no soltó de su agenda al sector agtech, mimado durante toda su gestión.

El vínculo comercial de Santa Fe con India es en agricultura: el 85% de las exportaciones argentinas a ese país consisten en aceites vegetales, el grueso de los cuales tiene origen en las industrias procesadoras en el Gran Rosario. Pasando en limpio, es el principal socio comercial del Complejo Soja y de la provincia de Santa Fe.

Según explicaron a Letra P en el gobierno santafesino, India puede duplicar su PBI agrícola si invierte en agtech y ahí Santa Fe tiene mucho para dar. “La idea es consolidar el intercambio agrícola que tenemos con vínculos focalizados en i+d”, afirmaron. En rigor, esta gira es una suerte de acercamiento hacia un viejo conocido, sin ánimos comerciales ni de inversiones a cerrar.

De hecho, la comitiva santafesina no llevó a ninguna empresa. Sí se invitó a la Bolsa de Comercio de Santa Fe y a la de Rosario (BCR), y representada por su presidente Miguel Simioni y el Tesorero Sebastián Bottallo, un viaje que le suma para su objetivo de mejorar la imagen institucional después de años chatos en ese sentido y promover BCRinnova, un área específica en este tipo de proyectos.

También subieron al avión universidades de Rafaela, Rosario y del Litoral. Viajaron el rector de la UNRaf, Rubén Ascúa, la secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNR, Elena Gasparri, y Larisa Carrera vicerrectora de la UNL. Para los invitados fue todo win win, para el gobernador parece que también.

Fuente: LetraP, sobre una nota de Facundo Borrego