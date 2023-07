Castellano ahora clama por un debate de candidatos

Antes de las elecciones primarias santafesinas del pasado 16 de julio, desde los campamentos de distintos candidatos habían dado el aval para la realización de un debate organizado en forma conjunta entre el Círculo de la Prensa de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR). La semana pasada, el director Ejecutivo de la gremial empresaria, Iván Acosta, y la titular de la entidad que agrupa a la prensa de la ciudad, Carina Ortiz, le pusieron fecha y lugar al debate: será el martes 5 de septiembre a las 19:00 horas en el Salón de Usos Múltiples del CCIRR.

¿Quiénes participarán? "La idea es que vayan los 4 candidatos a intendente con el primer candidato a concejal de su espacio", señalaron desde el equipo organizador mientras avanzan con la modalidad y el reglamento para ordenar la participación, a la vez que se debe definir la agenda de temas. Seguridad, tránsito, vivienda, obras de infraestructura urbana e industrial, educación, servicios públicos, estructura tributaria y cultura figuran, entre otros tópicos, en un borrador.

De este modo, los candidatos de Juntos Avancemos, Luis Castellano, de Unidos para Cambiar Santa Fe, Leonardo Viotti, de Inspirar-La Libertad Avanza, Mónica Schmutzle y de Unite, Raúl Lalo Bonino, están en condiciones de darle forma al debate que se concretaría a solo cinco días de las elecciones generales. Quizás quien más arriesgue en un encuentro de este tipo sea el amplio ganador de las PASO, el propio Viotti.

El viernes, el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe difundió el escrutinio definitivo del departamento Castellanos. Un día después, desde el peronismo rafaelino salieron a destacar como buena noticia que se había reducido la ventaja de Viotti sobre Castellano en relación al recuento provisorio del mismo domingo de las PASO.

Así, el actual intendente obtuvo finalmente 16.858 votos, casi 700 más que los 16.187 que le habían contabilizado el día de la elección. En cambio, Viotti pasó de 21.839 sufragios del escrutinio provisorio a los 22.233 del definitivo.

"Luego de los resultados arrojados en el escrutinio definitivo de la votación se llevo adelante el 16 de julio pasado en toda la provincia de Santa Fe, los números que obtuvo Luis Castellano permiten achicar la brecha con Viotti. Con un total de 16.858, el candidato a intendente de la lista Elijo Hacer, continua sumando votos para las elecciones definitivas del 10 de septiembre", resaltaron desde el comando de campaña del actual intendente. Con esta particular interpretación, el peronismo celebró que la diferencia definitiva pasó de 5.652 votos a 5.375 solo considerando a ambos candidatos, sin tener en cuenta la cosecha de 2.327 de Cefe Mondino para el frente Unidos.

Pero no solo animarán un debate, para el cual además se deberán elegir moderadores, los candidatos a intendentes sino también quienes encabezan las cuatro listas de aspirantes al Concejo Municipal: Lisandro Mársico (Unidos), Juan Senn (Juntos), Delvis Bodoira (Inspirar), Germán Boidi (Unite).

EN MOVIMIENTO

Viotti viajó el jueves a Rosario para participar de una reunión a modo de cierre de la campaña de las PASO junto a la precandidata a gobernadora de su espacio, Carolina Losada -quien perdió la interna ante Maximiliano Pullaro- a la que también asistieron Dionisio Scarpin, Mario Barletta, Federico Angelini y Julián Galdeano, entre otros.

Y el fin de semana Viotti junto a Mársico, Alejandra Sagardoy, Germán Bottero participaron de distintas actividades, desde el festejo de barrio 9 de Julio, hasta el desfile inaugural de la nueva edición del Festival de Teatro de Rafaela. Y si bien marcharon al ritmo de la Fanfarria Familia Sarrasani y a Artistas Rafaelinos Convocados no ingresaron al Cine Teatro Belgrano donde se realizó el acto oficial con la presencia del intendente, Luis Castellano.

Por el lado de Castellano, el sábado asistió junto a Juan Senn y Alcides Calvo a un nuevo aniversario del Club Peñarol -desde la oposición aseguran no haber recibido invitaciones-, el domingo fue el orador principal del acto de inicio del 18° Festival de Teatro, es decir que durante 12 años tuvo la responsabilidad de presidir la gestión municipal a cargo de consolidar esta propuesta ya nacionalizada.

Y desde el escenario del Teatro Belgrano, Castellano atravesó su discurso con una impronta electoral al marcar las obras que se concretaron en la ciudad desde que se puso en marcha el Festival. "Claudio Stepffer -secretario de Cultura del Municipio- nombraba algunos espacios alternativos donde se va a desarrollar parte del festival. Por ejemplo, el Viejo Mercado. Cuando se hizo la primera edición del festival, el Viejo Mercado no estaba, era la terminal de ómnibus. Nombraba que va a haber obras en la Escuela de Música. Tampoco estaba. Nombraba al Centro Metropolitano 'La Estación' al cual lo inauguramos hace poco. Y nombraba también, como ya es tradicional, que se van a llenar las plazas de todos nuestros barrios y las sedes vecinales de mucho teatro. Muchos de esos barrios, o algunos, tampoco estaban y muchas de esas plazas tampoco estaban", subrayó al tratar, en el fondo, de hacer reaccionar al electorado.

Fuente: La Opinión