Alex Caniggia y Melody Luz compartieron una tierna foto de su hija Venezia: “La bebé más linda del mundo”

El 14 de julio nació Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz. La pareja se conoció en el Hotel de los famosos y desde que terminó el reality nunca se separaron. Hoy, felices por haberse convertido en padres, compartieron una foto de la recién nacida, que ya cuenta con un perfil de Instagram propio que tiene 54 mil seguidores.

A poco más de 10 días del nacimiento de la beba, los enamorados mostraron las piernas de la chiquita, que tenía puesto un enterito con la leyenda “Going to be famous” (voy a ser famosa). Por ahora, el conductor de Los desconocidos de siempre (Eltrece) y la bailarina siguen con la decisión de no mostrar la cara de Venezia.

“Hola soy Venezia, la bebé más linda del mundo, bienvenidos a mi Instagram”, dice la publicación. En los comentarios aparecieron los mensajes de los flamantes padres, que están muy contentos con la llegada de la beba a este mundo. “Hija de mi vida, acá papá. Te amo”, escribió el mediático junto a tres emojis de corazón. Por su parte, Melody expresó: “Chinita de mi vida”.

En los comentarios, una usuaria lanzó: “Todo muy lindo pero para que le hacen un Instagram si no le muestran la cara”. Sin embargo, Alex ya había respondido la pregunta con anterioridad en otras ocasiones.

Fuente: TN