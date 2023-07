Lorena Paola contó que está en pareja con su novio de la infancia: “Nos reencontramos y fue mágico”

Lorena Paola mantiene desde que era muy chica una gran carrera en el mundo artístico como cantante, actriz, modelo y conductora. Comenzó a sus seis años, en recordados ciclos como Cantaniño y Festilindo, obtuvo gran popularidad como la hija de Alberto Martín en Creciendo con papá, y desde ahí nunca paró. Hoy casi a sus 50 es panelista de El Run Run del Espectáculo, celebra el recorrido que logró y se enfoca en su vida privada: creando vínculos y construyendo relaciones que le hagan feliz.

En ese sentido, Lorena contó cómo se encuentra su corazón y confirmó que está en pareja con quien fue su primer novio. Fue a través de una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live donde la actriz habló de esta relación.



“Yo te voy a contar una historia: terminé una pareja de muchos años y ahora estoy en pareja de nuevo con mi primer amor, nos reencontramos 27 años después”, comenzó diciendo feliz y entusiasmada por este nuevo comienzo que la vida le puso décadas después. Por su parte, Lorena explicó: “Yo soy muy reservada en mi vida privada pero te lo voy a contar porque sos mi amigo y te quiero: estoy en pareja y muy feliz”, relató la presentadora, y agregó con humor, que la historia “es propia de telenovela, los dos somos de Vélez y nos conocimos en la cancha”.

Si bien no quiso dar el nombre de su pareja ni revelar demasiados detalles respecto a su identidad para mantenerlo en el ámbito privado, algún dato se le escapó: “Hablo y después me arrepiento... nos conocimos en ese momento y empezamos una relación de un año más o menos y después de 27 años nos reencontramos y fue mágico”, sostuvo contenta y cerró esperanzada: “Él es arquitecto, fue mi primer novio y espero que sea el último, estoy muy bien”, aseguró.

Vale recordar que Lorena es madre de Luka, el hijo que tuvo en 1998 fruto de su relación con el periodista Pablo Fernández. Luego tuvo un extenso vínculo con el personal trainer Esteban Gatti, el que hizo mención en la nota con Mitre, con quien se casó en 2016, pero el matrimonio no funcionó. Ahora, llegó el momento de una nueva oportunidad.

Hace unos años en diálogo con Teleshow, Lorena habló de su vida en el mundo artístico desde que es pequeña y que la exposición la acompañó toda su carrera además de su vida privada. ”Yo no sé lo que es estar fuera de ese mundo: nunca pude tener una vida normal. De niña todo el mundo se me abalanzaba. Pero mi mamá, que es muy compañera mía y había recorrido su vida en el anonimato, me enseñó a manejarlo desde muy chica”, reconoció la modelo en diálogo con este medio.

Por su parte, en esa misma nota de 2019, Lorena reconoció que muchos la recuerdan por su sonrisa y su gracia, y ella se definió en aquel entonces como una artista conocida por todo el país. “Siempre me saludan. Quedé sellada en la cabeza de la gente. Me pasa que camino en la calle y me conocen. A veces salgo a entrenar con gorra y saben quién soy; es muy loco. Pero aprendí que esto es un laburo y no hay que creerse mucho, donde hay días de éxitos y días bajos”.

Con informacion de Infobae.