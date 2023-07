Castellano: "Viotti es soberbio"

Todavía continúan las repercusiones en los distintos partidos políticos, y en los vecinos de la ciudad también, de lo que fueron las elecciones primarias del pasado domingo 16 de julio en el territorio santafesino. A nivel local, hasta el momento el intendente Luis Castellano no había realizado un análisis mucho más profundo de lo que fueron los resultados más allá de lo que había formulado durante la noche de esa jornada. Cabe consignar que de acuerdo al escrutinio definitivo, Leonardo Viotti se impuso con 22.333 votos por encima del actual mandatorio rafaelino, que sumó 16.858 sufragios y buscará su cuarto período al frente de la intendencia el venidero 10 de septiembre cuando se lleven a cabo las generales.

En la mañana de este miércoles, fue invitado por Radio ADN 97.9 FM para charlar en el programa matutino La Mañana, que se emite de lunes a viernes de 7 a 12 horas, junto al secretario de Cultura del municipio local, Claudio Stepffer, para hablar de lo que está sucediendo en estos días con la fiesta del teatro en nuestra ciudad. Pero al mismo tiempo, no podía obviar lo que sucedió en las últimas PASO.

En charla con el periodista Daniel Ponce, el máximo mandatario local expresó que se tiene fe y que se puede revertir el resultado de las primarias. Y lo primero que manifestó fue que "nunca hay una sola razón por la cuál pasan las cosas electoralmente. La primera es que uno tiene que asumir humildemente es que algo debemos haber hecho mal, porque sino hubiéramos ganado y no fue así. Y eso es lo que estamos revisando con el equipo para corregir. La segunda es que creo que del lado opositor, había una interna muy competitiva, tanto a nivel gobernador como intendente y concejales, y la gente va a votar donde hay competencia. Y también es como que había una confianza con el oficialismo, que siempre va y está. Me parece que no es algo que nos haya favorecido. Y por otro lado, vamos a reconocer claramente que no la está pasando bien, no está llegando a fin de mes, con problemas de inflación tremendos y una incertidumbre nacional que la verdad es muy deprimente. Nosotros, localmente, no le podemos dar solución a esas cosas pero la gente, de alguna manera, baja ese voto para todos los oficialismos. O sea, no le pudiste dar solución a este tema, y lo noto porque lo veo y lo hablo con los vecinos y ellos mismos te lo plantean, porque nada alcanza. La incertidumbre laboral, de no poder llegar a fin de mes, de no poder comprarle un par de zapatillas a tus hijos, algo que es dolorosísimo. Y esa gente va a votar con desilusión, enojo, desesperanza o bien no va a votar, tal como lo hizo gran parte de la ciudad, que no fue a votar. Vos podés tener la mejor obra, la autopista, el acueducto, lo lindo que está quedando el canal sur, la ciclovía, etc, está bárbaro, pero si no podés llevar una solución hacia adentro de tu familia, si la política no tiene la capacidad para darte esa solución o lo que fuera, la verdad es que las obras pasan a un segundo plano. Esa es mi autocrítica, donde hoy el gobierno nacional no está dando soluciones".

A continuación, sobre lo que se puede hacer para tratar de mejorar la elección con lo que tienen a mano hasta el momento, para tratar de convencer a la gente, y más teniendo en cuenta que no se va a poder solucionar la economía y la seguridad, dos de los temas fundamentales que más preocupan a los ciudadanos, Castellano mencionó que "creo que debemos realizar un trabajo territorial enorme de todos nuestros equipos y de toda la gente que trabaja con nosotros y que quiere y ama este proyecto de ciudad y político, ya que debemos convencer a los rafaelinos de que separe lo nacional y que vean un poco más a la ciudad, con lo cuál la tarea será dificilísima, ya que en el medio van a estar las PASO nacionales, donde ya veremos qué pasa. Está todo mezclado y es muy difícil que la gente haga el ejercicio de separar, ya que esto no pasó solamente en Rafaela, sino que también sucedió con otros oficialismos de otras ciudades importantes del país. Pero a nuestra tarea la vamos a hacer y vamos a dar todo porque creemos y confiamos que podemos revertir la elección. Con trabajo, esfuerzo, hablando cara a cara, explicando a cada familia, lo podemos revertir y tratando de ayudar, desde el municipio, a aquel que necesita. O por lo menos poner el oído".

Al preguntarle si siente que cada vez más tiene votos propios, el intendente respondió que "siento una consolidación de mi figura o de mi liderazgo en la ciudad independientemente de cómo le vaya al resto. Eso lo siento porque la gente me lo dice y el número también me lo dice, porque yo saqué la misma cantidad de votos, 17 mil casi en estas últimas PASO que la del 2019 votando, esta vez, menor cantidad de gente que hace 4 años. O sea que los votos que generalmente vienen hacia este espacio o hacia mí, están. Pero también es cierto que del otro lado se juntaron todos en contra para ganar y para ganarnos y está claro que están todos juntos para ganarnos. No hay más un escenario parecido al de los 3 tercios como lo hubo con Fernando Muriel. Nosotros creemos que vamos a ganar, pero después hay que ver cómo se gobierna, con pensamientos distintos, porque no tiene nada que ver un pensamiento socialista con uno del PRO, no es lo mismo. Uno quiere recorte del Estado y otro quiere más Estado. ¿Dónde vas a recortarlo? ¿Qué le vas a recortar a la ciudad que está sufriendo? El municipio tiene que extender a donde más pueda llegar, porque la gente necesita que el municipio llegue con algo. Nosotros creemos que el Festival de Teatro o los eventos gratuitos o de muy bajo costo ayudan a que la gente pueda pasar un rato de diversión con su familia y sin costo. Pero son varias las razones que se cruzan en esto. Pero siento que hay un voto consolidado de nuestro espacio pero también siento que la gente del otro lado nos dijo algo y nosotros, humildemente, tenemos que tomarlo, revaluarlo, considerarlo, y es lo que estamos haciendo".

En alusión a cuánto hay que modificar y trabajar y qué le puede a decir a la gente para convencerla, Castellano argumentó que "lo primero que digo es que estamos trabajando con una cantidad enorme de programas sociales, educativos, de aprendizajes, de capacitación para el empleo, universitarios, y hay un despliegue con los jóvenes impresionante. Y te puedo asegurar que mucho de esos jóvenes no saben que es producto de una política municipal. Tal vez nos faltó más de esto, explicar de que esto no sale de la nada, sino de una decisión y una planificación de un equipo y de un presupuesto. El vínculo que tenemos con el sector empresario, las obras que se están haciendo allí, y los jóvenes tal vez sienten que no hay demasiada ilusión para votar a alguien más allá de que a lo mejor están con la posibilidad de terminar el secundario o entrar a una universidad. Y no todo es enojo, algunos creían que no había que ir a votar a las PASO, que no estaba interesada. Será también nuestra tarea comprometer a esa gente para que nos acompañe y para continuar este proceso de cambio que estamos llevando a cabo en la ciudad. El cambio lo estamos haciendo ahora y lo que no queremos es frenarlo. Y un cambio verdadero se da cuando tenés una continuidad en el tiempo de las cosas, porque nada se da de un momento para el otro, en ningún ámbito ni en la política. Entonces, romper este proceso de cambio para mí sería muy perjudicial para la ciudad. Pero la gente opina, dice, habla, vota y debemos tomar con humildad lo que nos dijeron".

LA RESPUESTA A VIOTTI

Por otro lado, Viotti había manifestado, luego de su contundente triunfo, que quería empezar a charlar con Castellano y su equipo por si se da un recambio. Y si es factible que se pueda dar ese encuentro y esa charla, Castellano opinó que

"antes que nada, primero pasaría la elección general. Me parece un poco soberbio darse por ganado antes de que la gente vote. Por supuesto que va a haber un proceso de transición si llega a darse lo que nosotros creemos que no se va a dar. Y esa charla creo que se va a dar. Y aparte, ¡cómo va a decir que vamos a dejar tierra arrasada! Yo amo mi ciudad, hace 12 años que soy intendente y la intención es dejar una Municipalidad ordenada económicamente y en todo sentido, con auditorías que el Concejo encargó que las dos salieron muy bien. Pero todavía hay que competir y creemos que lo vamos a dar vuelta, porque falta la final. Perdimos el primer tiempo pero aún falta jugar el segundo y vamos a salir a ganarlo al segundo. Pasar por estos procesos electorales es lo más difícil que tiene un intendente, entre otras cuestiones complicadas. ¿Cuántos proyectos escuchaste de la oposición en estos últimos 8 años que le hayan hecho bien a la ciudad? Hay que pensarlas mucho y nosotros le metemos y le vamos a seguir metiendo porque amamos la ciudad. Hasta el último momento vamos a dar todo, y por eso tenemos la confianza de revertirlo, porque del otro lado no vemos nada. Siempre tenés que decirle la verdad a la gente".

En definitiva, prácticamente hay una distancia de 8 mil votos entre Unidos para Cambiar Santa Fe y Juntos Avancemos con las figuras de Leo Viotti, la alternativa opositora, y Castellano por parte del oficialismo, donde el actual intendente cree que puede continuar un período más al frente de la intendencia, haciendo hincapié en la escasa participación de la gente, donde en las primarias fue a votar apenas el 62% del padrón de Rafaela, un porcentaje histórico muy bajo para la ciudad. Y si a esto le restamos los votos nulos, recurridos y en blanco o efectivo hacia determinado candidato, el porcentaje quedaría en 56%, apenas un poco más de la mitad de los rafaelinos que pudo votar a un candidato a intendente, muy poco. Y teniendo en cuenta este panorama, el justicialismo considera que se puede revertir el panorama, donde hay un 44% de ciudadanos locales que no fue a votar o lo hizo en blanco. Y allí, seguramente, van a poner el foco de acuerdo a las recientes declaraciones de Castellano.

Fuente: La Opinión