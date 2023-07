El mensaje de Lali Espósito a Rosalía por su separación de Rauw Alejandro

Luego de algunos días cargados de rumores, se confirmó la separación de Rosalía y Rauw Alejandro. Fue el propio cantante quien rompió el silencio a través de un comunicado que escribió en su cuenta de Instagram, en el que dio precisiones sobre la fecha de la ruptura, detalles de la misma y también aclaró que no hubo terceros en discordia ni “infidelidad”.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”, aseguró el músico puertorriqueño en el escrito y continuó: “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.



Mientras que Rosalía decidió llamarse a silencio, su exprometido enfatizó: “Han surgido alegaciones públicas errónea, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Así las cosas, quien también se expresó públicamente sobre la separación de Rosalía y Rauw Alejandro fue Lali Espósito. La actriz argentina habló en primera persona contando su experiencia a partir de tener que realizar una presentación cuando se atraviesa una situación sentimental dolorosa, buscando que el público no note su dolor y poder dar lo mejor de sí sobre el escenario.

“Es muy fuerte cuando los artistas nos subimos a un escenario con el corazón roto, con una gran pena o después de que algo o alguien nos haya atravesado”, consideró la intérprete de “Soy”, “Disciplina” y “Cómprame un brishito”, entre otros éxitos, y quien por estos días se encuentra de gira por Europa.

“Me resulta un actor difícil al igual que amoroso con uno mismo y con el público”, escribió la cantante argentina en medio del torbellino mediático que transita Rosalía, quien continúa presentándose en su carrera.

La cantante que lanzará el tema “¿Quiénes son?”, inspirado en la popular frase inmortalizada por Moria Casán, acompañó el mensaje con un corazón blanco y un emoji con lágrimas de emoción, o tristeza, en sus ojos. Y catalogó: “Eso”, agregando un punto final al concepto que quiso compartir con sus casi siete millones y medio de seguidores de Twitter.

Tiempo atrás, Lali se había referido a la salud mental y contó que el año pasado tuvo un episodio de ansiedad al que describió como “dramático”. “Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”, le contó la actriz al youtuber mexicano Juanpa Zurita en su podcast No lo hagas fácil.

“Primero, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’. Porque significa ¿cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo. Me mal acostumbré a poder muchas cosas locas a la vez”, continuó Lali Espósito en su reflexión. “Del año pasado a este, por primera vez en mi vida estoy pasando el momento de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo porque pasa esto, te come: está todo bien, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla decis ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’”, relató la cantante.

Y concluyó: “Yo tengo que cuidarme, mimarme, agradecerme todo lo que mis pies bancan, lo que mis voz banca. Me tengo que agradecer, lo tengo que hacer yo misma al final. Y aprender a decirle a quien tengas al lado ‘che, necesito ayuda’. No soy una heroína, no lo soy”.

Con informacion de Infobae.