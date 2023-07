PARQUE ISCHIGUALASTO

El Parque

Fue declarado Área Protegida por el Gobierno de la Provincia de San Juan el 3 de Noviembre de 1971 por su valor paleontológico principalmente, lo que con posterioridad fue confirmado con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad realizado por UNESCO el 30 de Noviembre del Año 2000.

William Sill, quien fuera un destacado paleontólogo e investigador, fue el artífice a través de sus publicaciones científicas de que sea reconocido Ischigualasto en todo el mundo y el responsable de exponer ante los organismos internacionales la importancia geológica y paleontológica del lugar obteniendo así el mayor reconocimiento a un área protegida. Es por ello que el Centro de Interpretación que se encuentra en el circuito turístico, merecidamente lleva su nombre y en el interior del mismo el visitante puede conocer fósiles que le permitirán comprender mejor la evolución de esa especie que tanto interesa a chicos como grandes, como son los dinosaurios.

El Parque cuenta con un “Plan de manejo”, donde sus pilares fundamentales son el cuidado del patrimonio antropológico, el desarrollo de las comunidades anfitrionas como así también la actividad turística.

Ubicación geográfica

El Parque Provincial Ischigualasto se encuentra ubicado al noreste de la provincia de San Juan, en los departamentos de Valle Fértil y Jáchal; y limita con la provincia de La Rioja al norte.

La altura sobre el nivel del mar comprende un rango que va desde los 1200 hasta los 1800 metros en las cumbres de mayor altura.

De acuerdo a los registros de Dirección de Geodesia y Catastro de la provincia de San Juan del 24 de Mayo de 2005, la extensión del Parque abarca 62.916 hectáreas.

Objetivos de creación

“Conservar el único lugar en el mundo que posee la secuencia completa de sedimentos continentales del período Triásico, con un abundante registro fósil el cual revela la evolución de la vida de los vertebrados y la naturaleza de los paleoambientes.”

Objetivos de conservación

1. Conservar la cuenca Ischigualasto – Villa Unión completa y los procesos geológicos particulares que se desarrollan en ella.

2. Conservar y proteger los yacimientos paleontológicos de relevancia mundial.

3. Conservar los procesos biológicos y los sitios críticos o biotipos particulares para las especies de valor especial.

4. Conservar una muestra representativa de la Provincia Bio-Geográfica del Monte, Pre-Puna y Chaco.

5. Conservar y proteger el patrimonio arqueológico e histórico.

6. Conservar los sitios de singular belleza escénica.

7. Contribuir al desarrollo socio-económico de la región a través de un uso público sustentable.

Visión

“Un área protegida de reconocimiento internacional, integralmente conservada, modelo de gestión adaptativa, con diversas opciones de uso sustentable , que genera en la comunidad un fuerte sentido de pertenencia, y que es productora de conocimiento de gran relevancia para transferirlo al mundo.”

Servicios

Ofrecemos al visitante un circuito tradicional, con una duración de 3 horas, donde podrán conocer las geoformas más famosas de este sitio, como lo son el Hongo, el Submarino, Cancha de Bochas y Valle Pintado. Además en la mitad del circuito podrán visitar el Museo de Sitio William Sill. Allí podrán observar fósiles reales y ver “in situ” como se trabaja con los mismos.

El circuito tradicional se complementa con el recorrido del Centro de Interpretación de la Universidad Nacional de San Juan, allí conocerán el valor científico de Ischigualasto y podrán observar la línea de tiempo de la era triásica hasta la actualidad.

Todos los meses durante 4 días ofrecemos realizar el Circuito de Luna Llena, y además circuitos alternativos de trekking y mountain bike.

Asimismo tenemos grandes comodidades en la base del parque como señal de telefonía móvil de Movistar, Wi-Fi, baños, duchas, confitería, centro de artesanos y zona de acampe.

Como recorrerlo

El Parque Provincial Ischigualasto ofrece diferentes opciones para visitarlo y cada una de ellas con modalidades distintas. En todos los circuitos el visitante podrá conocer paisajes fantásticos siendo el atractivo principal la multiplicidad de colores que contrastan dependiendo de la hora del día en el que se ingresa.

El recorrido tradicional y el circuito con luna llena se realiza en el vehículo con el que el pasajero arriba al atractivo siendo obligatorio ingresar acompañados con un guía del parque, quien tendrá como objetivo principal explicar la importancia del lugar, como así también cada uno de los interrogantes del visitante.

Recomendaciones

Recuerde que todas las actividades se realizan con Guía.

Infórmese antes de realizar cualquier actividad con los Guías Guardaparques.

No traspase los limites de las pasarelas o el vallado indicado con “rocas” en cada estación.

Respete las normas y señales del área – Evite accidentes.

Si observa actividades no permitidas dentro del Parque Provincial, comuníquelo al Guía Guardaparque.

Protéjase del sol.

No encienda fuego.

Recuerde GUARDAR SUS RESIDUOS para luego depositarlos en los lugares habilitados.

Evite ingresar con mascotas. Si lo hace debe llevarla con correa.

Proteja el patrimonio cultural y paleontológico del área.

No moleste ni alimente la fauna, solo obsérvela a una distancia prudencial.

No destruya la flora.

No recolecte piezas.