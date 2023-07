Daniela Celis habló de los rumores de separación con Thiago Medina y le puso fin al misterio

Daniela Celis y Thiago Medina son una de las parejas de Gran Hermano que continúa tras haberse conocido en el reality. Es que desde que salieron de la casa, Coti Romero y el Conejo, por ejemplo, tuvieron una crisis y Juliana y Máxi se separaron. Nacho Castañares y la Tora también es otro de los vínculos que por el momento sigue estable.

Aunque cabe destacar que en las últimas horas, los fanáticos de la pareja comenzaron a preguntarse si realmente seguían juntos ya que no se venían mostrando públicamente. Este viernes, Thiago y Brisa su hermana melliza, cumplieron años. Al ver que Daniela no había subido ningún mensaje para su novio los usuarios comenzaron a especular al respecto y no tardaron en pensar en una posible ruptura.

A eso se le sumó que la influencer compartió una historia de Instagram con su familia y escribió: “Qué haría sin mi familia. El amor más leal”, sostuvo mientras se podía ver a su hermana Mara con un niñito en brazos. Junto con ese texto agregó el emoji de un corazón sano y una carita lastimada elevando la preocupación y la incertidumbre en sus fanáticos.

Ante la consulta de Teleshow, Daniela se mostró sorprendida por el análisis que los usuarios habían hecho de las redes sociales y aclaró: “Jajaj, me hiciste reír. Gracias por escribirme, cómo vuela la cabeza de la gente ni yo me lo hubiera imaginado”, sostuvo la panelista de Fuera de Joda y contestó contundente sobre su vínculo con Thiago y siendo un tanto irónica. “¿Cómo le voy a escribir feliz cumpleaños públicamente si tengo el número personal de él?”, insistió.

Lo cierto es que a los minutos, Daniela compartió un video de Thiago y le dejó un mensaje virtual para que quede claro que aún están juntos. “Que siempre seas feliz. Esta vida recién empieza y te queda muchísimo más por vivir. Feliz a un nuevo año más de vida Thiaguis”, expresó en sus historias de Instagram.

