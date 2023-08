Guillermo Michel, titular de la Aduana: “Es fácil acordar rápido con el FMI cuando se lo hace resignando soberanía”

Guillermo Michel asumió como director general de Aduanas hace poco más de un año, luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner denunciara un “carnaval de importaciones”.

Hombre de confianza de Sergio Massa, habló con Infobae de cómo logró desmantelar un sistema de cautelares detrás de maniobras de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones. También de su candidatura a diputado en su provincia, Entre Ríos, y de las chances presidenciales de su jefe, el ministro de Economía.

Casado, con tres hijos y orgulloso de su Gualeguaychú natal, Michel es contador público y abogado de la UBA. Tiene un posgrado en Derecho Tributario de la Universidad Austral y una maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Ya ocupó el mismo puesto en la Aduana en 2015 y también fue asesor de la Presidencia de la Cámara de Diputados, entre otros cargos.

— ¿Por qué demoró el acuerdo con el Fondo Monetario?

— No creo que se haya demorado. Se puede acordar rápido, como hizo el gobierno anterior, que fue corriendo a tomar un préstamo de 44.000 millones de dólares. Acordar así es fácil, pero se deja un ancla para la sociedad. Massa tiene la templanza de administrar tensiones, ansiedades e ir buscando el mejor mecanismo para un acuerdo que sea viable. Sacaron un préstamos de 44.000 millones de dólares para devolver en tres años, algo que no entra en la cabeza de nadie. Es imposible. Es fácil acordar rápido con el FMI si se lo hace resignando soberanía y condiciones favorables para el país.

— ¿Es compatible el Massa ministro con el Massa candidato?

— No solo es compatible, es indispensable. Hoy, el único candidato que garantiza orden, tranquilidad y conducción es Massa.

— ¿Qué opina de los anuncios de la semana pasada?

— Se enmarcan en la línea de reforzar las reservas y recaudación, dos temas atados a un fenómeno ajeno. La sequía implicó una pérdida de exportaciones de 20.000 millones de dólares y una pérdida de recaudación de 800.000 millones de pesos, cerca de 0,4 puntos del PBI de la recaudación. Con un agravante: los derechos de exportación no se coparticipan y la pérdida para el Tesoro de la Nación es aún mayor. El ministro Massa busca el camino de orden y estabilidad fiscal y lo logró hasta la sequía. Lo dijo un actual intendente que en su momento era ministro: en septiembre pasado estábamos pensando en el helicóptero. Massa logró ordenar la macro y comenzó un declive fuerte de la inflación, pero la sequía potenció y agravó la situación. El miércoles pasado, por ejemplo, se liquidaron cerca de 80 millones de dólares y el jueves 175 millones de dólares y se comercializaron unas 700.000 toneladas de maíz. Más allá de lo que dicen representantes de algunos grupos vinculados al campo, le prestaría atención a lo que hace el productor. Con el Impuesto PAIS de manera selectiva para las importaciones de bienes y de servicios esperamos recaudar 0,8 puntos del PBI, cerca de 1,3 billones de pesos. El sistema ya está operativo.

— Mencionó a la dirigencia del campo, pero en general los empresarios de todos los sectores criticaron las medidas.

— Lo entendemos. Se activaron mecanismos alternativos para no parar la producción, la actividad económica. Se activó también el swap con China que nos permitió agilizar importaciones. Estamos buscando caminos para no caer en la fácil que es endeudar al país y a todos los argentinos.

— Llegó al cargo hace poco más de un año, después de que la Vicepresidenta denunciara un “carnaval de importaciones”. ¿Con qué Aduana se encontró?

— Primero, trabajamos para recuperar el sentido de pertenencia de los empleados de la Aduana. No vino nadie de afuera, no necesitamos a ningún CEO, abogado o especialista en derecho aduanero externo. Toda la gente que se nombró en las jefaturas claves tienen un promedio de antigüedad de 23 años en el organismo. Después, la tarea fue poner en conocimiento de la sociedad y de la política lo que estaba ocurriendo con ese festival de importaciones. Lo hicimos con acciones concretas en la Justicia y pudimos denunciar casos tan absurdos como el de la importación de guantes de látex con valor original en China de 500.000 dólares y que se sobrefacturaron a través de una empresa de Uruguay por 5 millones de dólares. O maquinaria para Vaca Muerta que tenía un valor real de 100 millones de dólares y se importó por 200 millones de dólares. Se logró el acuerdo de intercambio de información con EEUU, lo que nos permitió tener la ruta del dinero y que la Justicia avance en procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país de los directivos de estas empresas que inflaron el valor de las importaciones para generar un fraude al Estado.

— ¿Qué volumen de dinero representa todo este esquema?

— Está cuantificado el volumen de cautelares para importar que teníamos al inicio: 3.000 millones de dólares. Lo dejamos en cero. Trabajamos para demostrarle al juez que había sido engañado, que se había cometido un delito de estafa procesal y que el peligro en la demora que argumentaban esos importadores no era tal. Por eso logramos dejar en cero el stock de cautelares. Y contra las SIRA, el nuevo Sistema de Importación de la República Argentina, no tenemos ninguna cautelar en contra. Vinculado al tema sobrefacturación, más que cuadriplicamos las denuncias administrativas en sede penal.

— ¿Cómo se hacían esas maniobras?

— Con la sobrefacturación de importaciones mandaban la mercadería desde una jurisdicción, en general desde China, al valor real, pero se refacturaba desde otro país, como Uruguay, EEUU, Panamá o algunos países de Europa, al doble, al triple o más para hacerse de dólares al valor oficial y dejarlos en el exterior y liquidarlos al contado con liquidación. Era una típica maniobra de inflar el valor de las importaciones utilizando una sociedad pantalla en una jurisdicción opaca o de baja o nula tributación. Y la subfacturación de exportaciones es la otra cara de la moneda. Una mercadería de 100 dólares se la exportaba a 80 desde Argentina y luego un trader o un tercer país la facturaba al valor real.

— ¿Cuántas denuncias hay?

— En subfacturación suelen ser casos más sofisticados porque el agregado que le hacen, de un 20-30%, es difícil de determinar. Para eso contamos con el intercambio de información con otras aduanas: nos dicen a qué valor salió la mercadería y nosotros sabemos a qué valor ingresó a la Argentina. Para eso es fundamental el Acuerdo de Intercambio de Información con EEUU. De sobrefacturación de importaciones el volumen que analizamos en un semestre es de 4.666 millones de dólares. En las últimas semanas hicimos allanamientos en la City porteña vinculados a importaciones truchas. Giros al exterior por importaciones que nunca se hicieron, giraron dinero para importar y nunca lo trajeron al país. Hay denuncias penales por 700 millones de dólares y detenidos. Eso lo trabajamos muy bien con los jueces Marcelo Aguinsky y Javier López Biscayart.

— Se cumple también un año de la llegada de Massa a Economía. Usted es un funcionario de su círculo íntimo, ¿cómo evalúa su gestión?

— La situación era terminal cuando asumió Sergio. No me imagino cómo hubiese seguido el derrotero del gobierno sin Massa a cargo de Economía. Que el gobierno hoy sea competitivo en las elecciones es en gran parte por su trabajo. Es el mejor presidente que podría tener la Argentina. Tuvo la humildad de transmitirle a la sociedad, de reconocer errores, de pedir perdón. Tengo optimismo con lo que va a pasar con la energía y el agro. Este año, la cosecha total de agro fue de 89 millones de toneladas, pero para el año que viene se esperan más de 160 millones de toneladas. La única persona con capacidad de administrar las tensiones y poder articular con los organismos internacionales, otros países, sindicatos y las fuerzas vivas de la sociedad es Sergio. En la oposición no se ponen de acuerdo entre ellos.

— Impulsaron el Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal con EEUU. ¿Cuándo va a empezar a llegar información?

— Ya está llegando para algunos casos. Lo que tiene que ver con el intercambio masivo del paquete FATCA, se va a empezar a ver a partir de septiembre de este año. Lleva tiempo y no se puede dar información porque estaríamos violando los convenios de confidencialidad que exige EEUU. En la causa de la empresa de fracking de arena de Vaca Muerta los procesamientos que hicieron los jueces Yadarola y Charvay fueron gracias a la información que obtuvimos de EEUU sobre los beneficiarios efectivos de las cuentas.

— ¿Cómo está hoy la Aduana después de este año de gestión?

— Nos sentimos orgullosos de haber reconstituido el funcionamiento y el sentido de pertenencia. La Aduana es preexistente a la nación, es una organización que funciona desde 1534. Los aduaneros han sido denostados por gobiernos para favorecer lo que en realidad quieren hacer, quebrar a la industria nacional. También se pusieron en valor cosas que se habían dejado de lado, como la escuela de canes de Boulogne. Tenemos 128 binomios, el guía con su respectivo perro, y superaremos los 150 a fin de año. Somos la única escuela de canes de habla hispana reconocida por la Organización Mundial de Aduanas. Renovamos todo el parque automotor de la Aduana y estamos poniendo en funcionamiento nuevos escáneres, algo que no pasa desde 2013. Estamos incorporando cinco escáneres más, uno a fines de julio, otros tres en agosto y el otro para noviembre. En la gestión del administrador federal anterior, durante el gobierno de Macri, se les descontó 1,8 puntos del sueldo a los empleados para invertir en tecnología y nunca se hizo. Los vamos a poner en funcionamiento en puertos y pasos limítrofes porque son un elemento fundamental para combatir el narcotráfico.

— Es candidato a diputado nacional por su provincia, en Entre Ríos.

— Massa me impulsó y me convocó el actual gobernador Gustavo Bordet, quien encabeza la lista. Lo tomo con mucha ilusión. Soy nacido y criado en Gualeguaychú. Trato de ir todos los fines de semana, mi familia está allá. Es la mejor ciudad del mundo y Entre Ríos es una provincia maravillosa, con economías regionales muy pujantes. Estamos trabajando fuerte para apoyar la continuidad de Bordet, que la encabeza Adán “Beto” Bahl, el intendente de Paraná, un funcionario con una imagen positiva del 65 por ciento. Se hizo cargo de un municipio destrozado, cooptado por el narcotráfico, lo puso en pie y hoy tiene el reconocimiento de los vecinos. Apostamos a que se reconozca el trabajo de todos nuestros intendentes y a que los entrerrianos defiendan su identidad.

