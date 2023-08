Yanina Latorre contó que su esposo recibió amenazas de Claudio Paul Caniggia: “Le quería pegar”

En las últimas horas, Yanina Latorre visitó DDM (América) y generó revuelo con sus declaraciones. La panelista recordó sus inicios en los medios y sorprendió a todos los presentes en el programa de Mariana Fabbiani al contar que Claudio Paul Caniggia amenazó a su marido, Diego Latorre.

Todo comenzó a raíz de la pregunta de la conductora. “¿Cómo le pegó a Diego tu éxito en el trabajo y que tengas tu voz?”, quiso saber. “Al principio le pegó mal por los quilombos. Caniggia lo llamó para cagarlo a trompadas”, indicó Yanina.

Acto seguido, la panelista de LAM (América) reveló lo que hizo: “Un día lo llamé a Caniggia y le dije: ‘Si querés cagar a trompadas a alguien, cagame a mí. Diego no tiene la culpa de las boludeces que digo en la tele sobre tu mujer y tus hijos que están expuestos”.

El Pájaro y “Gambetita” Latorre fueron compañeros de equipo en Boca Juniors, en las temporadas 97/98 y 98/99, en la que incluso llegaron a tener de compañero a Diego Armando Maradona.

Respecto al rol de las esposas de los jugadores en el mundo del fútbol, Yanina opinó: “El ambiente del fútbol es muy machista. La mujer generalmente no habla, no aparece, llama la atención”. Por último, Latorre dijo que cambió la visión de su marido sobre el trabajo que ella hace: “Ahora le encanta lo que hago, me recontra cuida”.

Fuente: TN