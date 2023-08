Dudas por una caída en la tenencia de oro en las reservas del Banco Central

El nivel de reservas y la capacidad del Banco Central para sostener el frágil equilibrio cambiario desde hace semanas constituye el foco de atención casi excluyente en el mercado. Pero en las últimas horas una nueva inquietud se expandió como reguero de pólvora y potenció la incertidumbre de todos los operadores: de acuerdo a un informe privado en base al análisis del balance semanal del Banco Central, la autoridad monetaria habría comenzado a desprenderse de sus tenencias en oro, probablemente para realizar pagos de deuda o, simplemente, para ganar liquidez en dólares.



En cualquier caso, el dato implica bajar un nuevo escalón en la profundización de la crisis de las reservas. Ante la circulación de esa información, que indica que la tenencia en oro del Banco Central se redujo en 11% en la última semana de julio, en coincidencia con el vencimiento de USD 2.653 millones con el FMI, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, desmintió un cambio en la posición. El funcionario sostuvo que “el balance del BCRA refleja operaciones financieras habituales para mejorar la rentabilidad de las reservas”.

El titular de la entidad monetaria explicó también que “esas operaciones incluyen a todos los activos en poder del BCRA y son auditadas en forma interna y externa” y que “en el caso del oro, el BCRA mantiene la misma posición”.

“Ninguna de esas operaciones habituales estuvo asociada al pago del vencimiento de esta semana con el FMI. Los pagos al FMI se hicieron como se comunicó, con créditos puentes de CAF y yuanes”, agregó, en respuesta al informe de la consultora 1816 en el que se aseguró que “según se desprende del balance semanal del BCRA publicado hace unos minutos, el Central achicó un 11% su posición en oro”.

“Desconocemos si fue para financiar parte del pago al FMI de USD 2700 del viernes o sencillamente para que la autoridad monetaria gane algo de liquidez en dólares”, señaló el informe de 1816. La publicación destacó que es la cuarta vez durante la gestión del presidente Alberto Fernández que hay un descenso en el stock de oro del Banco Central. “Las veces anteriores ocurrieron en diciembre de 2019, marzo de 2020 y diciembre de 2021 y fueron movimientos transitorios lo que hace suponer que en esas oportunidades el BCRA usó el oro para abastecerse de liquidez por unos días”, recordaron los autores del informe, quienes aclararon que desconocen “si esta vez será un movimiento transitorio” y adviertieron que será un dato que el mercado monitoreará de cerca dado el crítico nivel de stock de reservas.

Esa variación también fue detectada por el economista de la consultora Empiria, Juan Ignacio Paolicchi, quien la atribuyó al pago al FMI la semana pasada. “El segundo tramo del swap con China parece que nunca se activó. El mismo día del pago al FMI se usaron USD 400 millones del oro que tiene el BCRA”, supuso en base a los siguientes cálculos: el préstamo de la CAF por USD 1.000 millones más el remanente del swap al 31 de julio sumaban USD 2.300 millones. “Faltaban USD 400 millones y parece que se cubrieron con oro. Hay que ver el viernes”, afirmó aunque remarcó que se trata de una cuenta a confirmar.

El dato generó tal ruido que a las declaraciones de Pesce se sumó un comunicado del Banco Central, titulado “Administración de las Reservas”, en el que se busca descomprimir la tensión alrededor de la cuestión del oro. “No es la primera vez que se intenta instalar la idea de que el BCRA se desprendió de la tenencia de oro. No ocurrió en el pasado ni ocurrió en esta oportunidad. Los pagos al FMI se hicieron como se comunicó, con créditos puentes de CAF y yuanes. En las últimas jornadas, desde el lanzamiento del programa de promoción de exportaciones, el BCRA adquirió US$ 1.053 millones en el mercado de cambio. Lo cual hace absolutamente innecesario tener que recurrir a las reservas en oro del mismo modo que no necesitó hacerlo para afrontar los compromisos del Gobierno nacional”, insistió.

La duda de los analistas, de todos modos, persiste. El economista Fernando Marull también se focalizó en la variación de USD 428 millones en el stock de oro del Central. “¿Al FMI le pagamos USD 400 millones con oro y no con yuanes?”, se preguntó y puso el foco ahí donde el Banco Central quiere despejar dudas: la verdadera disponibilidad de yuanes.

Fuente: Infobae