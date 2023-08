Mónica Farro confirmó un explosivo romance con Juan Román Riquelme y contó detalles íntimos

, Mónica Farro estuvo como invitada en Desayuno americano (América) y confirmó que vivió un apasionado romance con el exfutbolista de Boca Juniors y actual vicepresidente del club, Juan Román Riquelme.



La mediática, actualmente en pareja con Leonardo Herrera, aseguró que, hace mucho tiempo, mantuvo un vínculo con el ídolo xeneize, quien atraviesa un presente muy tranquilo y sin estridencias desde su partido de despedida en La Bombonera.

En diálogo con Pamela David, conductora del ciclo, la vedette no tuvo problema de hablar de su pasado con el deportista en el marco de una charla sobre la vida de las esposas de los jugadores de fútbol.

Yanina Latorre, quien también participó del diálogo, deslizó el nombre de Riquelme para que Farro diera más detalles, pero eligió hacer foco en su relación con el exfutbolista uruguayo Enrique Ferraro, con quien tuvo a su único hijo, Diego.

“Fui una botinera diferente, nunca dejé de hacer nada. En todos los países que viajé con él trabajé más que nunca, hacía televisión. Me casé a los 17 y me separé a los 34. Nunca me dijo ‘no te pongas esto’, salí en tapas de revista, trabajé en un canal de deportes, dabas clases de step, hice de todo… A mi marido no le cocinaba, él concentraba mucho, fui muy distinta”, aseguró.



Juan Román Riquelme vivió un apasionado romance con Mónica Farro hace 11 años. (Foto: Prensa Boca)

Tras la insistencia de todos los presentes en el estudio, Mónica terminó confirmando el affaire con Riquelme y dio detalles jamás revelados. “Puede que haya pasado hace 11 años. Yo estaba soltera, él pasaba por mi casa, me dejaba flores y bombones, me insistió mucho y dije ‘bueno, vamos’”, lanzó.

Por último, hizo una declaración que sorprendió a todos: “Era muy conversador en la intimidad, poco goleador, pero muy conversador”.

Mónica Farro demandará a Morena Rial por acusarla de prostituta: “Mi buen nombre y honor se respeta”

En medio del polémico robo en LAM (América), meses atrás, Morena Rial lanzó polémicas declaraciones contra Mónica Farro. La guerra entre ellas comenzó cuando la vedette uruguaya denunció que alguien se llevó dinero y pertenencias que tenía en los camarines del canal, y todas las miradas apuntaron hacia la hija de Jorge.

Por eso, Mónica se hartó de la mediática y anunció que piensa en demandarla por los exabruptos que dijo sobre su vida íntima durante un móvil. “Mi abogado ya está al tanto de todo. Mi buen nombre y mi honor se lo respeta, yo soy una persona pública”, lanzó la figura y comunicó que iniciará acciones legales.

“Tengo más plata en la tarjeta de débito yo que alguien que se tenía que ir a chupar una p... por plata a Bahía Blanca”, había lanzado Morena en A la tarde (América). Sin dudarlo, Farro aseguró que llevará estas declaraciones a la Justicia. “Vivo de mi imagen y no tengo por qué permitir que la gente diga que yo soy o me dedico a...”, expresó este lunes en el programa de Ángel de Brito.



Luego, agregó: “Soy laburante y me rompo el lomo laburando. Mi familia no tiene por qué soportar que esta gente hable así de mi persona. A mí no me daña más nadie. ¿Por qué mi hijo tienen que escuchar lo que dicen que yo hago? En esta etapa en la que repetimos que el respeto a la mujer es lo más importante, ninguna mujer más en mi vida va a hablar así de mí”.

“Me trató te prostituta, afectó mi buen nombre y honor. Dijo que yo iba a chupar p... por plata”, señaló Farro, dejando en claro el grave conflicto legal al que se podría enfrentar Morena.



Al respeto, Mónica expresó que espera un pedido de disculpas público por parte Morena. De lo contrario, alertó: “Mi abogado va a iniciar acciones legales. Iremos a mediación y sino, daños y perjuicios. No me importa. A mí nadie más daña mi buen nombre, soy una laburante”.

Por último, le pidió a More Rial que muestra alguna prueba de las acusaciones que lanzó. “Que muestre las pruebas de que yo iba a prostituirme a Bahía Blanca”, concluyó.

Fuente: TN