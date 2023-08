Miguel Ángel Rodríguez habló de su metamorfosis para interpretar a “El Oveja” en Barrabrava: “No me reconocí”

Miguel Ángel Rodríguez juega desde siempre, pero lo hace con profesionalismo: “Me gusta actuar y me divierten los retos”.



En el último tiempo, impactó con algunas de las caracterizaciones de sus personajes. Lejos de la comedia, encarnó a El Oveja en Barrabrava, a Constant Coquelin en Edmond y próximamente los veremos como el Comisario Vargas en Chicos Buenos, la ficción de Polka.

En diálogo con TN Show, el actor habló del desafío de una profesión en la que tiene cuatro décadas de trayectoria.

De la audición de “Barrabrava” a la creación de “El Oveja” y el éxito de la serie

Barrabrava tiene todos los condimentos: es una historia de poder, ambición, familia, amor y lujuria. A poco de su estreno se convirtió en una de las series más vistas. Miguel Ángel Rodríguez no tenía la certeza de lo que iba a suceder una vez que la ficción llegara a la plataforma, sin embargo, ese guion lo atrapó en la primera lectura y eso fue suficiente para aceptar el desafío.

“Cuando vino la propuesta de audicionar con Jesús Braceras (guionista) me fascinó. Tenía algo lindo y también mágico El Oveja. Cuando leí el libro, armamos todo y rodamos, entendimos que era él el que tenía que hacer el relato porque es el que queda cuando el personaje de El Tío (Gustavo Garzón) muere”, comentó. Y destacó: “Es un ladero de muchísimos años, de la barra, del club, del barrio, sabe todo, guarda y dice poco. Sin embargo, lo expresa después en una voz en off, relatando y contando qué es ser un barra y cómo se vive”.

Su interpretación generó asombro y admiración. “No veo a Miguel en ninguna foto y eso me parece extraordinario”, le comentaron en uno de sus posteos en redes. Incluso, hubo gente que se sorprendió porque recién en el cuarto capítulo descubrió que Rodríguez era “El Oveja”. Al respecto, el actor comentó: “Una vez que quedé, me puse a charlar más seguido con Jesús y me fue contando más pinturas del personaje, una vida que no conocemos y que queda claro en uno de los capítulos cuando tiene un mano a mano con César Urrutia (Gastón Pauls). Fuimos intercambiando ideas y armando el muñeco, dándole forma”.

El physique du rôle llegó solo: él y el guionista habían visualizado casi las mismas características. “Me gustaba, creo que era jugar un riesgo piola. Me dejé crecer la barba y me rapé en Uruguay. Cuando fui a la prueba de vestuario y maquillaje me pareció genial lo que vi. Me pasó algo parecido a cuando hacía humor, que me caracterizaban y no me reconocía. Eso me encantaba. Así que fue genial, muy desafiante y muy lindo. Y con el resultado que buscábamos, que era este y pasó”, aseguró orgulloso por la repercusión y el reconocimiento.

Rodríguez jamás dudó en aceptar la propuesta: “Soy futbolero, entonces sabía en donde me metía y me encantaba. Pero cuando empecé a leer todos los libros, vi las locaciones, los personajes y todo lo que hay dentro de la serie para seducir al público… era fantástico”. “Muchas personas miraron la serie para darle una oportunidad y se sorprendieron. Porque era exclusivamente fútbol y nadie inventó nada, pero hay un álbum de figuritas, muy distintos todos, y uno va recreando a través de otras historias y de otra gente que escribe. Entonces empiezan a surgir matices diferentes a lo que puede ser una historia en común de una hinchada de fútbol”, concluyó.

Sobre la posibilidad de que haya una segunda temporada, los actores están tan entusiasmados como el público. Si bien no tienen ninguna confirmación, saben que de hacerlo tendrán un desafío aún mayor. “Hay que tener un tacto importante para no cumplir con eso de que las segundas partes nunca fueron buenas”, cerró.

Miguel Ángel Rodríguez, la variedad en sus personajes y la búsqueda de constantes desafíos

Miguel Ángel Rodríguez hizo más 450 personajes en Los Rodríguez. Sin embargo, sus caracterizaciones no dejan de sorprender. Más allá de su papel como El Oveja, el actor da vida a Constant Coquelin en Edmond y próximamente los veremos como un polémico comisario en Chicos Buenos.

Días atrás hizo una publicación en redes en la que citó a Robert Downey: “La actuación es siempre un reto”. “Sin darme cuenta, en ese posteo coincidieron varias cosas. La salida al aire de El Oveja en Barrabrava, el estreno de Edmond y el llamado de Adrián Suar que me convocó para ser el comisario-inspector Santiago Vargas en Chicos Buenos. Paralelamente, hice al personaje para Disney en la serie MacAnimals y Diego Torres que me invitó a grabar un video…”, dijo a modo de contexto sobre algunos de sus últimos trabajos.

Tras repasar sus personajes de comedia, Mateo, VideoMatch, Son Amores, Por amor a vos, reflexionó sobre los personajes actuales: “Estas son otras teclas que uno nunca ha tocado. Y creo que es un reto. Siempre con mi personalidad y el afán de jugar, que uno tiene adentro desde hace sesenta años, se va divirtiendo, desafiando, y haciendo”.



Es esa inquietud natural es la que lo lleva a aceptar nuevas y variadas propuestas. “Edmond es un desafío, porque es una obra fantástica de todos los lugares que se la mire. Es una maravilla, es emotiva, para reírse, disfrutar, sorprenderse… Además, tiene un gran elenco y todos jugamos un juego hermoso”, aseguró.

Consultado acerca del futuro, Rodríguez no se cierra a ninguna propuesta. Quiere hacer cine, televisión, teatro y series para plataformas. “Siempre trato de tener sueños o anhelos u objetivos porque no siento que haya tocado el techo ni quiero tocarlo para que siga escalando. Primero para tener trabajo que es muy importante, y segundo para seguir teniendo retos y desafíos”, expresó.

