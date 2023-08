Pepe Cibrián salió a aclarar sus críticas hacia Julieta Poggio: "Sus declaraciones fueron infantiles"

Una entrevista que Julieta Poggio brindó al portal Teleshow detonó la paciencia de Pepe Cibrián, que utilizó sus redes sociales para hacer un tremendo descargo con el que puso en duda las capacidades actorales de la ex Gran Hermano, aunque luego salió a aclarar sus motivaciones.

“Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí en Infobae esta nota -no es culpa de ella- y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?”, escribió en un posteo en el que se lee en fondo negro: “Otro oro más a lo no dorado”.

“¿Ella es nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones!”, agregó el director de Drácula, el musical y otras tantas obras maestras.



“Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aun’ sigue siendo nuestro”, agregó Cibrián, que luego se lamentó: “Pobre (Tita) Merello, pobre (María Rosa) Gallo, pobre (Ana María) Campoy, pobre (José) Cibrián, pobre (Alfredo) Alcón, pobre (Luis) Agustoni, pobre (Ana María) Campos, pobre (Guillermo) Bredeston, pobre (Carlos) Gandolfo, pobre (Osvaldo) Pacheco, pobre (Raúl) Rossi, pobre (Ernesto) Bianco, pobre (Jorge) Luz”.

EL TREMENDO POSTEO DE PEPE CIBRIÁN CONTRA JULIETA POGGIO TRAS LEER UNA ENTREVISTA QUE LE HICIERON

“Sus sueños, ¿dónde han ido? Su lucha, su coherencia, su leyenda, su herencia, su paso por el arte y la cultura. Ante esto, ¿qué pensarán? ¿Qué pensamos? ¿Pensamos? ¿O esto es culpa nuestra? No lo creo. Solo que pareciera ser, somos los últimos mohicanos”, cerró el posteo Pepe.

Sus palabras no pasaron inadvertidas en los medios, y cuando comenzaron a llegarle los primeros comentarios sobre la formación actoral de Poggio, Pepe se animó a hace un video mientras manejaba, explicando qué quiso decir.

“Ayer escribió un artículo sobre una joven, Juileta Poggio, a quien no conozco y no tengo nada en contra de ella. Sí me parece que sus declaraciones fueron infantiles, inapropiadas, en relación a las preguntas que le hicieron”, sostuvo.



“Me dicen que le he dado oportunidad a tantos jóvenes. Claro que se las he dado, y lo haría con ella encantado si hubiera dado pruebas (…) como he hecho con miles de jóvenes que yo creí que no tenían experiencia, pero yo creí en ellos. Repito que creo que son los medios que no ayudan a que esta ‘incultura’ se pueda superar”, agregó, mientras regresaba de una ceremonia en Rosario.

PEPE CIBIRÁN EXPLICÓ POR QUÉ HIZO SU CRÍTICO POSTEO SOBRE JULIETA POGGIO

“Pero me parece que también se tienen que hacer cargo los que son reporteados, que tienen que entender que hay una humildad frente al trabajo y la lucha, cuando hay tantísimos jóvenes que estudian, que se preparan, que tienen esta capacidad de seguir peleando, pero en el reportaje que leí, sentí que era necesaria mi opinión que no necesariamente perjudica a alguien, y espero que no la haya dañado”, explicó.



“Lo que necesito es que entienda que todas esas respuestas no pueden ser superficiales en relación a todos esos ancestrales personajes que nos han precedido en el arte de la cultura nacional y se han dejado, literalmente, su vida como mi madre que, muriéndose, hizo su última temporada conmigo”, recordó.

“Así que de lucha, de jóvenes y de pelea en el teatro, son siete generaciones, y tengo que salir a defenderlas porque es mi obligación”, cerró, recordado todas las ocasiones en las que participó en debates públicos, habiendo llegado incluso al Congreso a expresar su opinión.

PEPE CIBRIÁN ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SUS DUROS POSTEOS CONTRA JULIETA POGGIO

Más tarde, Pepe reiteró en una story su planteo sobre lo que escribió acerca de la entrevista a Julieta Poggio. “Acabo de escribir un posteo sobre un artículo. Obviamente no es responsabilidad de la persona que esto sucediera, pero sí creo que deben entender que, desde mi posición, defiendo siete generaciones de actores de mucha lucha por poder sobrevivir en esto de haber creado decenas, centenas de actores, dándole una oportunidad para poder subirse a un escenario”, sostuvo.



“Entiendo que la lucha de cualquier profesión, de cualquier disciplina en la vida es muy dura y solamente a través de eso uno puede perdurar. Porque yo con mis 75 años y 60 casi de carrera cumplidos no he parado de luchar por mí y por todos los jóvenes. Por lo tanto, todo lo que escucho o leo no me parece coherente. No por la protagonista, que realmente no la conozco, pero si por quienes generan que esto suceda. Si hay que seguir hablando, no hay que callarse. Hay que seguir hablando”, cerró este nuevo posteo.

Fuente: Ciudad Magazine