Tamara Báez se hizo un nuevo retoque estético y mostró el rotundo cambio en su rostro

Desde el momento en que Tamara Báez inició una relación amorosa con el cantante L-Gante, su presencia y popularidad en las diversas plataformas de redes sociales experimentó un notable aumento, una fama que ha logrado mantener incluso después de que ambos decidieran poner fin a su relación. Así, por caso, la ahora influencer siempre logra llamar la atención de sus seguidores.

En las últimas horas sorprendió al publicar en sus redes sociales una fotografía en primer plano de su rostro, acompañado por un texto que reza: “Un poquito más de labios y no jodo más”, acompañado de la imagen de un corazón, orgullosa por el resultado tras la intervención. Además, tras ello, aprovechó a responder algunas preguntas de quienes están atentos a cada una de sus publicaciones.



“No se me hinchó casi nada la boca, me puse muy poquito. Y el mate no está tan caliente”, reveló al mostrar una fotografía mientras disfrutaba de esa infusión, en tanto que otros le recordaban que esa bebida está prohibida por un tiempo luego del tratamiento.

En su perfil principal de Instagram, Tamara había acumulado una impresionante cifra de más de un millón de seguidores. Sin embargo, a pesar de que su cuenta original fue cerrada por la plataforma, no se dejó desanimar y decidió crear una nueva cuenta, en la cual ya ha logrado superar el medio millón. En este espacio digital, la influencer comparte regularmente diversos aspectos de su vida cotidiana, ofrece recomendaciones y consejos a sus seguidores y, además, publica numerosas fotografías de su hija Jamaica, fruto de su relación con el cantante de cumbia 420, L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela.

Recientemente tomó una decisión que capturó la atención de muchos, convirtiéndose en un tema de conversación en diversas plataformas digitales y volviéndose viral en poco tiempo. Mientras espera noticias sobre la situación legal del padre de su hija, quien se encuentra detenido en la DDI de Quilmes hace dos meses, Tamara decidió visitar el estudio de un tatuador reconocido y se realizó un tatuaje de gran tamaño.

Siendo consciente de la importancia de mantener a sus seguidores informados y cómo mantener cautiva a su audiencia, Báez no dudó en compartir con ellos imágenes del tatuaje recién hecho inmediatamente después de salir del estudio de tatuajes. Además, unos días más tarde, cuando la inflamación inicial había disminuido, profundizó y ofreció más detalles sobre su nueva adquisición artística.

Lo que más llamó la atención no fue tanto el diseño en sí, sino el gran tamaño del mismo y la zona que eligió: se hizo un tatuaje en la parte superior del pecho, justo debajo de la clavícula. La mamá de Jamaica confió a ciegas en el profesional y dejó una de sus partes del cuerpo que más en verano o dependiendo las prendas que luzca, en sus manos.

A través de sus historias de Instagram: Tamara Báez mostró cómo era el diseño: se hizo dos rosas grandes en ambas clavículas que un poco rozan el cuello y hacia el lado de los hombros se pueden ver muchas hojas. El diseño también le roza la axila, para que se entienda la dimensión del tatuaje, y justo en el centro de su pecho ambas flores se unen.

Cabe destacar que las flores, las hojas y los sombreados están realizados con tinta negra aunque los pétalos tienen un detalle en rosado el cual se desconoce si fue adrede una decisión de Tamara o si simplemente tenía la piel sensible por haber trabajo tanto la zona.

