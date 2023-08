Por qué el papá de Tini Stoessel estaría devastado tras la separación de su hija y Rodrigo De Paul

Alejandro Stoessel estaría atravesando un mal momento tras la separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Al parecer, el papá de la ídola teen se había encariñado con el futbolista y la ruptura lo tomó por sorpresa.

Este martes, al aire de Socios del espectáculo (eltrece), Rodrigo Lussich sorprendió con la información. “El que está depresivo es Alejandro Stoessel porque él quería la relación con De Paul”, lanzó.

Nancy Duré señaló que Alejandro no siempre apoyó el vínculo que se inició en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista a Camila Homs, la mamá de sus dos hijos, Francesca y Bautista. “Al principio no le gustaba la relación con De Paul, vamos a decir la verdad. Era por la exposición”, señaló la panelista. Pero el conductor no coincidió: “No sé, le vio el filo siempre, qué no le va a gustar…”.

Lo cierto, es que lejos de las opiniones familiares, parece ser que Tini ya dio vuelta la página. Sin ir más lejos, este fin de semana fue relacionada con un modelo español.

Con informacion de Todo Noticias.