Julieta Poggio se enfureció por los rumores de romance con el hermano de Tini: “¡Inventan cada cosa!”

En las últimas horas, un insistente rumor vinculó sentimentalmente a Julieta Poggio con el hermano de la cantante Tini Stoessel, Frank Stoessel. Todo comenzó cuando un medio publicó que la bailarina y el familiar de la Triple T estuvieron bailando y a los besos en una de las fiestas de la Bresh.

Ante este supuesto romance, la periodista Estefi Berardi comentó en el ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine) que consultó a la ex Gran Hermano sobre el tema y obtuvo una contundente respuesta. “No es verdad. No sé quién inventó eso, ni por qué”, expresó la actriz de “Coqueluche” y luego sumó “La verdad, me muero. Inventan cada cosa”, dijo Juli.

Si bien con estas declaraciones, Julieta intento echar por tierra estás especulaciones, la duda persiste. No obstante, este runrún no es algo nuevo para ella, tomando en cuenta que desde que salió del famoso reality, sus fanáticos no dudaron en unirla con su excompañero Marcos Ginocchio.

En cuanto al rumor que por el momento vincula a Poggio con Fran Stoessel, nadie se quedó indiferente, ni siquiera sus compañeros de canal streaming Fuera de Joda. Por el momento, el hermano de Tini no se pronunció sobre el tema.

Fuente: TN