Perotti eludió encontrarse con Schiaretti por miedo a que Massa se "enoje"

En el marco de su campaña como pre candidato a presidente de la Nación, Juan Schiaretti pasó por Santa Fe. Lo hizo acompañado de referentes socialistas y de los pre candidatos a diputados nacionales que lo secundarán en la contienda del domingo. En el caso de la provincia, el mandatario cordobés selló una alianza con el PS y es Esteban Paulón el referente que encabeza la nómina para el Congreso.



Durante la presentación, se dieron cita en el evento dirigentes como Mónica Fein y Pablo Farías, entre otros. Pero uno de los datos políticos del acto fue la presencia de la dirigente peronista Claudia Giacone. La ex diputada nacional había sido parte, incluso, del gobierno de Omar Perotti. Fue su secretaria de Deportes, hasta que presentó la renuncia en junio de 2021. Desencantada con la gestión y con el propio gobernador, a quien responsabiliza de la debacle del peronismo, armó su propio partido y en las últimas elecciones primarias, participó encabezando una lista como pre candidata a diputada.

En la contienda electoral nacional, Giacone se ubica en el espacio de Schiaretti, quien paradójicamente, en su paso por Santa Fe, no ocultó la buena relación que mantiene con Perotti. La denominación de su espacio – Hacemos- coincide, de hecho, con el slogan de gestión que había elegido oportunamente la administración Perotti y que ya venía identificando a la gestión del cordobés. Ello potenció, en su momento, las versiones de un armado político conjunto. Pero esa cohesión, en términos electorales, nunca se materializó. Consultado por El Litoral, Schiaretti esquivó las definiciones, aunque ratificó su buen vinculo con Perotti.

- ¿Tiene previsto encontrarse con el gobernador Perotti?

- Me comuniqué con él pero estaba haciendo otra actividad (fuera de la ciudad de Santa Fe). Es mi amigo y nos reunimos, como corresponde. Además, somos miembros de la Región Centro, independientemente de dónde esté alineado cada uno nacionalmente.

- ¿Si Perotti hubiese estado en la ciudad, se hubiese reunido?

- De mi parte, sí. Pero él está con actividades en el interior de la provincia.

- ¿En algún momento imaginó que ambos pudieran compartir el mismo espacio político? porque se especuló mucho con eso…

- La verdad que nunca me puse a pensar en eso porque uno nunca puede exigirle a un colega gobernador que forme parte del mismo espacio. Cada uno decide en qué espacio político se alinea. Nunca lo planteamos; en eso soy muy respetuoso de lo que decide y piensa cada colega gobernador. Me parece que ésa es la manera correcta de actuar. Y me parece que así como le informé a Perotti que venía a Santa Fe, también lo hice con Gustavo Bordet en Entre Ríos. Cada vez que voy a una provincia, creo que corresponde informarlo al gobernador de esa jurisdicción que voy a ir a hacer campaña.



- ¿Lo vio en algún momento a Perotti con ganas de sumarse a su espacio?

- Bueno, ésa es una respuesta que tiene que dar Omar Perotti. Nosotros lo que tenemos es un acuerdo con una fuerza progresista, democrática y federal como es el Socialismo, que tiene en Santa Fe una gran potencia. Tenemos una misma mirada de país. Pero hacia el interior de la provincia en cuanto a sus elecciones, yo no debo opinar sobre lo que ha hecho el Socialismo, con quien hemos establecido esta alianza.

