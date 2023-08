Santa Fe sin respiro

Una campaña encadenada a la otra. El cronograma electoral que definió el gobierno de Omar Perotti encastra sin descanso las fechas de los calendarios nacional y el provincial. Eso hizo que este viernes a las 8 comenzara la veda de las PASO a nivel país en simultáneo a la reanudación de la actividad proselitista para la elección general del 10 de septiembre, cuando se votarán los cargos provinciales, desde gobernación hasta concejalías.

Según el cronograma electoral, este viernes se inició formalmente la campaña, lo que habilita la cartelería pública, mientras que el miércoles larga la publicidad oficial televisiva y radiofónica en medios de comunicación.

Con la precisión de un reloj, y por la urgencia de dar vuelta el peor resultado desde el retorno de la democracia, este mismo viernes a primera hora el peronismo salió a la calle con cartelería pública. No quiso desperdiciar ni un minuto y no le importó que hasta el domingo la oferta provincial se mezclará los candidatos presidenciales.



En esa cartelería se ve al gobernador Perotti y al candidato Marcelo Lewandowski, rodeados de patas locales. En el caso de Rosario la figura elegida es la ministra de Salud Sonia Martorano, que no es una política tradicional y adquirió notoriedad durante la pandemia. El inusual protagonismo para una candidata que va segunda en una lista que además encabeza el gobernador tiene que ver con los malos resultados que consiguió Perotti en las PASO: menos de 40 mil votos en la ciudad. Varios concejales lo superaron. Rodearse de figuras locales con mejor imagen es clave para potenciar la lista para la Cámara baja.

De todos modos el PJ santafesino no esperó al inicio formal de la campaña para ponerse a remontar la cuesta. Por un lado se aferró a la campaña presidencial de Sergio Massa como plataforma para movilizar no solo su candidatura sino en vistas al 10 de septiembre. En paralelo, el gobernador Perotti salió a recorrer la provincia a entregar equipamiento y subsidios, e inaugurar obras cada día. Donde coinciden se suma Lewandowski.

Unidos, con el entusiasmo propio de la victoria conseguida en las internas del 16 de julio, salió a comerse la cancha desde el minuto cero en redes sociales. La cartelería, que ya tiene impresa, la tiene en boxes para la semana próxima, para no pisar a los precandidatos presidenciales.

El spot principal de la campaña de Pullaro lo lanzarán el martes. Pero en las redes circula hace días un spot enfocado en la lista para la Cámara de Diputados que encabeza la socialista Clara García e integran nombres de otras cuatro listas: la del ex gobernador Antonio Bonfatti, y las de los radicales José Corral y Dionisio Scarpin.

La pieza digital tiene carácter coral y refleja la diversidad de Unidos: cada uno de esos referentes, incluido el candidato a la gobernación, argumenta sobre la necesidad de un triunfo en esa categoría para respaldar un hipotético gobierno de Pullaro.

El objetivo de Unidos es ganarle a Omar Perotti la categoría y anotarse un doble triunfo: sería el golpe de gracia derrotar al gobernador y quedarse con la mayoría automática en la Cámara baja que la Constitución provincial le garantiza a quien resulte más votado.

La batalla por los cargos legislativos será central en la campaña. Con la posibilidad concreta de perder la Casa Gris, el peronismo, con Perotti a la cabeza, buscará asegurarse una cuota de poder en la Cámara baja. Las PASO 2023 también mostraron que está complicada la continuidad de varios senadores departamentales del PJ, por lo tanto un triunfo en Diputados se vuelve más indispensable.

A diferencia de la categoría a la gobernación donde la pelea está más polarizada entre Pullaro y Lewandowski, para Diputados tercia la lista de Amalia Granata, que en las PASO logró una performance muy similar a 2019, cuando obtuvo seis bancas. Es todo un interrogante cómo se moverá Granata, que por lo general descansa sobre su alto nivel de conocimiento y fama. En las PASO prácticamente no hizo campaña más allá de la aparición quirúrgicamente pensada en algunas pantallas porteñas o metiendo polémica con Carolina Losada.

Con informacion de Letra P.