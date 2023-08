Javier Milei, tras el triunfo en las PASO: "Puede ser que me reúna con el Fondo Monetario"

Javier Milei, el ganador de las elecciones PASO 2023, aseguró que es posible una reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Puede ser que se dé una reunión con el Fondo Monetario. Desde mi punto de vista el FMI no debería tener problemas con el programa que nosotros hemos planteado básicamente porque proponemos un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean. Argentina todos los problemas que tuvo con el FMI es porque nunca puso en orden las cuentas fiscales. Entonces no va a ser un problema para nosotros la relación con el Fondo Monetario Internacional", señaló en declaraciones televisivas.

"Nosotros creemos que hay que seguir trabajando. Afortunadamente, ahora lo podemos hacer desde un lugar mucho mejor posicionado y con al responsabilidad de que ganamos en 17 de los 24 distritos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es seguir trabajando con la misma pasión que siempre lo venimos haciendo para poner de pie nuevamente a la Argentina", agregó Milei.

"Nos estaban diciendo que íbamos a estar por debajo del 20%. Es más, estuvieron circulando bocas de urna que decían esas cosas, pero ya conocemos estas artimañas", señaló

"Lo más importante en esto es la convicción, uno tiene que saber lo que hay que hacer, cómo hacerlo y además la convicción. Porque cuando no está la convicción, la situación se complica bastante. Nosotros tenemos claro el diagnóstico, claro lo que queremos hacer, como hacerlo. Fuimos el único espacio que presentó una propuesta de gobierno completa. Estamos convencidos y eso no es un elemento menor. Cuando vos estas convencido le buscas la vuelta de todas maneras y lo vas a intentar hasta que lo logras", puntualizó el candidato a presidente más votado en las elecciones PASO 2023.

Escenario elecciones generales 2023

Respecto a la economía, Milei dijo: "Hay dos elementos que juegan de modo contradictorio. Por un lado hay un resultado de una expresión pro mercado. Muchos de los análisis que están dando vuelta son bastante precarios, pero hay muchos analistas internacionales que se nutren de analistas locales que juegan políticamente. Las cosas que le dicen de mi no son nada positivas y llegan a una contradicción en los terminos. Qué mejor para el mercado que un economista pro mercado".

"La parte negativa en esto es que el resultado tan malo del frente de todos complica el poder para el ministro de Economía Sergio Massa y eso puede derivar en una hiperinflación si se derrumba la demanda de dinero. Hay que ver cuál de los dos efectos pesa más. Lo que pesa más hoy por hoy es lo que tiene que ver con el corto y eso lo tendrán que evaluar los que están tomando decisiones. Podría ir para cualquier lado", agregó.

"El miedo es una técnica muy utilizada por la política. Así como mete miedo el kirchnerismo, también lo hizo juntos por el cambio, amenazar con que vamos a terminar como Venezuela. Frente a la carencia de propuestas e ideas recurren a una técnica horrible que es fomentar el miedo en las personas. Los países que son más libres les va mucho mejor. Desde que empezamos a abrazar estas ideas inmundas es el país más rico del mundo con 45% de pobres y 10% de indigentes. Mucho para perder con este modelo no hay", detalló el candidato presidencial.

"El miedo a veces tiene una parte racional y otra no. Acá está fomentado desde la política y desde Unión por la Patria y desde Juntos por el Cambio. Con ese modelo muy bien no nos fue. Se están llenando de miedo para ser cada vez más pobres. Podrían asustar a alguien si tuvieran un modelo exitoso, pero la verdad es que los dos son un conjunto de fracasados", explicó Milei

Las elecciones provinciales

"Yo había explicado que lo que pasaba a nivel provincial no era extrapolable a nivel nacional y ha pasado eso, por algo las provincias habían desdoblado. Y no solo que habían desdoblado sino que no habíamos participado en otras provincias. Muchas veces se vendió de que participabamos cuando no lo hacíamos. Fue también parte de una operación mediática, buscando esmerilar el trabajo que nosotros veníamos haciendo. Macri antes de ganar había perdido 11 elecciones seguidos", puntualizó Javier Milei.

"Tenemos un proyecto claro y bienvenidos todos los que quieran adherir a ese proyecto liberal que es el que hizo grande a la Argentina en la segunda mitad del siglo 19 y que nos hizo entrar como la primera potencia mundial al siglo 20. Acá queremos reconstruir a la Argentina y de acá a 45 o 50 años seamos una potencia mundial. Bienvenido todos los que quieran sumarse a esta aventura de la libertad y que volvamos a ser un país digno de ser vivido", agregó.

"Soy un economista liberal-libertario, cansado de ver cómo los políticos están estropeando al país, decidí ingresar en la política para impulsar un cambio de 180 grados y que esto ponga devuelta a la Argentina en un periodo de crecimiento y que en un periodo que oscila entre 35 y 45 años la Argentina vuelva a ser potencia", dijo Milei respecto a su postura.

El fin de la casta

"Estamos convencidos de que hay un cambio de época. Es el fin del modelo de la casta, que parte de una frase que suena muy linda pero es muy perversa que es que donde hay una necesidad nace un derecho. Porque las necesidades son infinitas y los derechos alguien lo tiene que pagar, y como los recursos son finitos, se produce una inconsistencia que los economistas lo resuelven por medio de un instrumento horrible que es la idea de la justicia social que se manifiesta en deficit fiscal. Argentina tuvo deficit fiscal en los últimos 112 años de los últimos 120 y 20 de las 22 crisis que tuvo son de origen fiscal", sentenció el candidato a presidente.

"Si Argentina no cambia este modelo en 50 años va a ser la villa miseria más grande del mundo. Los únicos que hicimos una propuesta de gobierno somos nosotros y que implica un giro de 180 grados para revertir esta realidad", agregó.

Acuerdo con Bullrich

"Me parece un acto de hipocresía enorme hacer un acuerdo con Patricia Bullrich, ya que ella y su espacio estuvieron involucrados en muchas de las operaciones en las que se me atacó, ensució, calumnió e injurió durante el último tramo de la campaña. Ella no ha tomado cartas en el asunto y no ha expulsado de su lista a una persona como Federico Andahazi que me acusó de Nazi. Hubo gente de su espacio que vino a escracharme, inventaron mentiras tremendas y están todos vinculados con ella. Esa amenaza de que iban a romper boletas para elegir la de ella también se materializó. Hemos hecho las denuncias de como han roto las boletas. Están vinculados con gente de Bullrich y la gota que colmó el vaso fueron las declaraciones mentirosas de lo que pasó en la AMIA, detrás de eso está el esposo de Patricia Bullrich. Hace cosas de la peor calaña de la política", detalló Milei respecto a un posible acuerdo con Bullrich.

"Para mi el kirchnerismo está terminado, quedó tercero en la elección. La diferencia que tiene con Juntos por el Cambio es más chica, eso es para que vean los de Juntos por el Cambio que en lugar de usar sus espadas mediáticas para perseguirme, ensuciarme y calumniarme a mí, se dediquen a hacer una pelea seria para que de una vez por todas terminamos de vencer al máximo enemigo de la Argentina que es el kirchnerismo", dijo Milei respecto al kirchnerismo.

"Dejar atrás al kirchnerismo sería un salto cualitativo enorme, no tengo dudas", agregó.

Con información de www.iprofesional.com