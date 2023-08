El Pocho Lavezzi desalojó a Natalia Borges, su ex, por una grave razón: "Lo habría denunciado..."

Ezequiel "Pocho" Lavezzi fue noticia hace poco por un supuesto affaire con Zaira Nara en Ibiza. Lejos de ese rumor, el ex deportista volvió a estar en el centro de la polémica a causa de una persona de su pasado. Se trata de su exnovia, Natalia Borges, a quien desalojó de su departamento de Nueva York, según trascendió, por un motivo que estalló en escándalo.

“Hay un nuevo capítulo en la guerra de Natalia Borges con su ex el Pocho Lavezzi. Me contaron que ella fue desalojada del departamento donde vivía en Nueva York, él la echó y el detonante es súper grave”, anticipó Juan Etchegoyen en "Metro Live" de Radio Mitre, quien explicó que la historia entre ambos no estaba del todo cerrada por encuentros previos que mantuvieron.

“A mí lo que me dijeron es que Natalia se instaló durante todos estos años en ese departamento, aún separada del Pocho", profundizó el periodista. Y reveló una fuerte información: "En las últimas semanas, lo habría denunciado por violencia de género, al Pocho le llegó la notificación desde Estados Unidos y ahí explotó todo”, aseguró.

“La primera medida que habría tomado Lavezzi con esta denuncia sería sacarla de su propiedad en Nueva York y a ella no le quedó otra que abandonar el inmueble”, fundamentó Etchegoyen sobre la tajante respuesta del exfutbolista para con la modelo brasilera, con quien entabló una relación en plena pandemia de covid-19. Misma determinación que tomó con su exnovia Yanina Screpante, luego de pasar por tribunales.

Sobre el lujoso departamento en cuestión, describió: “El edificio donde tiene su propiedad Lavezzi es uno histórico de más de 25 millones de dólares. Es una zona top de la capital norteamericana”, señaló el presentador sobre su ubicación residencial.

Y enfatizó: “Y con respecto a la denuncia me dicen que fue hecha por algo que habría sucedido en ese departamento en 2021, Natalia decidió esperar un tiempo y ahora habría decidido denunciarlo”, finalizó dando validez a viejos rumores que había despertado, tiempo atrás, Natalia Borges.

Fuente: Infobae