Milei aseguró que no sabe quién es Lali Espósito: “Yo escucho a los Rolling Stones”

“Qué peligroso. Qué triste”, tuiteó la diva pop tras conocerse el resultado de las PASO y generó todo tipo de reacciones en la red social del pajarito. El que no se había expresado aun era el destinatario de sus dichos. Pero finalmente, Javier Milei recogió el guante: “No sé quién es Lali Espósito. Yo escucho a los Rolling Stones. O escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.

En una entrevista en Radio Rivadavia, el candidato a presidente por La Libertad Avanza fue tajante. Es que antes, la cantante había tenido en su cuenta de Twitter opiniones y críticas fuertes hacia el político.

“La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”, tuiteó, en un largo texto que difundió en sus redes después de que la criticaran por su mensaje inicial.ç

“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, sostuvo. Y agregó: “No soy soy así. Así que ¡Sí! Para mí es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos.

Fuente: TN