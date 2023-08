Un participante de “Los 8 escalones” habló de su amistad con Maradona y mostró el llamativo regalo que recibió

Como sucede en cada emisión de Los 8 Escalones (eltrece), Guido Kaczka aprovecha algunos segundos del ciclo para conocer un poco más a los participantes. Este lunes el concursante que más le llamó la atención al conductor fue Ángel GIl, quien se presentó como un amigo íntimo de Diego Armando Maradona. Además, mostró una serie de regalos que le hizo el Diez.



El participante contó que está jubilado, pero que se dedicaba a fabricar redes de fútbol y pelotas. Sin embargo, ese no fue su único vínculo con el deporte: también conoció muy de cerca al campeón del mundo en México 86. “Estuve en Cuba con él”, aseguró.

“¿Qué tenés en la mano?”, le preguntó Guido a Ángel. “La cábala de Diego Armando Maradona. Tengo fotos, las fotos todas que me saqué con él”, respondió el concursante y esa fue la introducción a su historia con “Pelusa”.

Gil dijo que tenía una gran relación con el astro y también con Hugo y Lalo Maradona. Luego, mostró un regalo muy especial que le hizo Diego y que ahora utiliza como amuleto. “Y tengo de cábalas las fotos y el perfumero. Este perfumero era de Diego, y lo usaba todo el tiempo”, sostuvo.

Y completó: “Sí, tiene el perfume Angel. Ya lo usé el perfume de él, porque me bañé con el perfume de él, era como si Dios me tocara ¿viste?, me bendijo”.

Con informacion de Todo Noticias.