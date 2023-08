Cande Tinelli fue increpada por una argentina en España que le recriminó la escalada del dólar

Cande Tinelli se volcó en sus redes sociales para contarle a sus seguidores un hecho insólito: fue abordada por una mujer en Madrid, España, quien le reclamó a gritos a la artista la subida del dólar en Argentina. Completamente contrariada, la también modelo publicó un fuerte descargo en el cual lamentó lo sucedido.

Ayer en Puerta del Sol me crucé a una señora mayor, argentina por supuesto, que me empezó a gritar y a decir cosas del dólar, lo cual no entendí porque estaba en un momento de disociación fumándome un puchito y no se le escuchaba bien”, comenzó Lelé su relato, y luego se dirigió a esta persona: “Si me está leyendo, espero su mensaje señora”

Aunque en su texto, la hija mayor de Marcelo Tinelli aseguró que estaba al tanto de la situación económica actual, lo que no pudo entender fueron las razones del ensañamiento de esta persona en su contra. “Capaz piensa que soy la ministra de economía”, ironizó. Acto seguido, apuntó contra su atacante: “Si tanto le importa su país y el aumento del dólar, hubiese ido a votar en vez de estar gastando euros acá”.

Finalmente, Cande lanzó una reflexión final sobre este episodio bizarro, al tiempo que lamentó este tipo de manifestaciones violentas los unos contra los otros: “Qué triste todo. Me da mucha pena en serio la violencia que genera la política. Nosotros deberíamos apoyarnos y ser empáticos, respetando al otro, democracia. Pero no, ‘divide y reinarás’”.

Fuente: TN