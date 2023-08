Carla Peterson compartió una sincera carta abierta para Martin Lousteau en un momento difícil: "Tuve que tomar distancia para escribirla"

Casi una semana después de las PASO, Carla Peterson decidió subir dos posteos extensos en los que explicaba por qué sentía tanto dolor, impotencia y angustia al ver los resultados. Independientemente de haber aclarado que siempre respetará la decisión de la mayoría, sintió que no le hacía justicia al esfuerzo de Martin Losteau, que perdió las internas con Jorge Macri.



"Tuve que tomar un poco de distancia para poder escribir unas palabras. Ordenar los sentimientos después de estos días q nos entristecen a todos. Y voy a dedicarle estas palabras a Martín Lousteau con quien comparto mi vida desde hace 12 años, es la persona más íntegra, fuerte, generosa, valiente. Como candidato de la ciudad fuiste y sos el mejor".



La actriz fue sumando frases bastante picantes, aunque evitó nombres para no crear polémica. "Otros no quisieron debatir ni intercambiar como corresponde, demostrando el desinterés de siempre frente a los ciudadanos (...) sé que vas a seguir colaborando y diferenciándote de los que sólo tiran eslóganes o frases de moda".

Se acompañan en sus respectivos trabajos

"Yo te voy a acompañar siempre. Demostraste ser sensible y defendiste tus banderas sin caer en falsas promesas, sos mi orgullo, mi amor y todo. Te voy a acompañar siempre. Pero como una vez nos preguntó nuestro hijo: “por que el sol tiene cara de

Preocupado?” La respuesta me llena de angustia. Sé que de verdad querés dejar algo mejor, que no es personal sino colectivo tu propósito".

Fuente: Revista Pronto