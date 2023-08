Nicolás Cabré halagó el rol de la China Suárez como mamá y enterneció a todos: “Formamos un equipo divino”

Después de su separación, Nicolás Cabré y la China Suárez eligieron mantener un buen vínculo por el bien de su hija Rufina. Si bien el actor siempre mantuvo el perfil bajo, no duda en hablar de la gran relación que tiene con su ex en cada oportunidad que se le presenta.

Este sábado, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez), el artista enterneció a todos al referirse a la familia que formaron con su ex: “Gracias a Dios, tenemos la relación que tenemos. Es mi familia y siempre lo va a ser. Siempre voy a estar para lo que sea”. Después de decir que tenía mucha suerte por cómo habían priorizado a su pequeña, sumó: “Formamos un equipo divino. Me da mucha alegría que así sea”.

Cabré también fue consultado por la forma en la que logra pasar tiempo con su hija y cumplir con su agenda laboral: “Rufi entiende cómo es el trabajo de la mamá y el mío, ella lo sabe. Obviamente, se hace duro. Ella sabe lo que hacemos y que todo tiene un por qué, y lo comparte y lo vive con nosotros. Entiende que es un poco así”.

Sobre el vínculo con la nena de 10 años, aseguró: “La disfruto, me vuela la cabeza la personita que es, lo buena que es, las cosas que dice. No me sorprende cómo es, me enseña mucho. Sí me sorprenden las cosas que ve, las cosas que me comenta, me gusta la mirada que tiene sobre todo. Es el amor de mi vida”.

Fuente: TN