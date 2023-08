La escalofriante confesión de Moria Casán sobre su relación con Luis Vadalá: "Me ha perseguido muchas veces con un revólver"

Hace poco menos de un mes, falleció Luis Vadalá, el exmarido de Moria Casán. La diva estuvo en pareja con él durante 10 años y todo terminó de la peor manera, con cientos de rumores de infidelidad y cartas documento. Al conocer la noticia, la One expresó: "Solo decirte que no siento nada. Gracias por mi sentimiento pero soy así, es así. Ni recuerdo, ni me quedo con lo bueno ni con lo no tan bueno, nada".



Ahora, Moria le brindó una entrevista a Infobae y habló de todo con Tatiana Schapiro. En el medio de la nota, la diva sorprendió con una desgarradora revelación acerca de su expareja.



"¿Quién creés que fue el gran amor de tu vida?", le preguntó la periodista y Casán afirmó: "El gran amor de mi vida soy yo. Y no es porque tengo un ego recalcitrante y pasado de rosca, pero creo que he trabajado todo el tiempo para quererme, lo cual es muy difícil".

"Con Castiglione soltaste y perdonaste ese vínculo, ¿y con Vadalá?", indagó Schapiro. Frente a esto, Moria confesó: "Con Vadalá no siento nada. Nada, ¿qué loco no? Yo no sé si sentir nada es cubrir otras cosas. Yo ya dueleaba antes. Yo ya lo había dejado a Luis y él no podía soportar la idea de que yo lo dejara".

"Me ha perseguido muchas veces con un revólver", agregó la actriz y detalló el dolor que vivió en aquella época: "Él había entrado en una etapa medio conflictiva, que pensaba que era por culpa mía y yo no tuve la culpa de nada. Se le había dado un negocio de mucho dinero para que lo manejara, y no estaba preparado para hacerlo. Lo mareó todo, hizo una vida rarísima y le hizo daño".

También, contó que Vadalá tenía una pésima relación con Sofía Gala: "Sé que le hizo daño a mi hija. Después me lo contó ella porque ella no quería arruinar nada nuestro".

"En un momento fue pasión, calentura... un tipo que conocés en un avión, después me siguió y lo conocí en Miami. Empezamos a andar y era una época en la que yo había estado muy casada y conservadoramente casada. De pronto, empecé a andar con un hombre que era guapo, varonil, un poquito más joven que yo, 6 años nada más", agregó.

Por último, Moria conto cuál fue la gota que revalsó el vaso: "Pasamos una época de esplendor y después, no sé en qué terreno entramos que él empezó a ser de una manera muy agresiva. Yo muchas veces no hablo las cosas y las voy dueleando sola. Un día le digo 'se terminó' y el otro no se enteró por qué se terminó. Mi manera de ser era como si no pasara nada. La verdad es que no sentí nada, ni amor, ni desamor, ni qué pena, ni 'qué buenos momentos', ni 'qué malos momentos'. Nada".

Fuente: Revista Pronto