Nicole Neumann le respondió a Marcelo Polino, quien se quedó afuera de su boda con Manu Urcera

Faltan poquitas semanas para la boda del año, la de Nicole Neumann con Manu Urcera. La ceremonia será el 8 de diciembre en San Martín de los Andes y hubo muchas figuras del espectáculo invitadas y otras que quedaron afuera. Ese fue el caso de Marcelo Polino, quien se mostró indignado porque la modelo no lo haya tenido en cuenta en el momento más importante de su vida.

"Nicole Neumann se casa pero invitó a Flavio Mendoza y a mí no. Yo la he defendido en tantas circunstancias", se descargó días atrás el periodista en 'Polémica en el Bar'. A lo que Gabriel Shultz le preguntó: "Pero, ¿a vos te molesta no haber sido invitado?".



"Sí porque me encantaría ir con Flavio. Yo además estuvo compartiendo con ella trabajo en 'Los 8 escalones' de Guido, y ahí ella me había dicho, 'vamos a hacer una pequeña despedida de soltera entre los tres para chusmear, pero no", fue la respuesta de Polino.

Ahora, Polino volvió a hablar del tema en 'Intrusos' y reveló cómo empezó el conflicto: "No estoy enojado. Me contó Flavio que en el chat de amigos lo invitó a su casamiento, y que cambió de lugar. Y yo le dije 'a mí no me invitó', y me dice 'vos no estás en el chat de amigos'. Eso fue todo lo que pasó".

"De todas formas dijiste 'me hubiera gustado ir'", le comentó el notero y el periodista fue tajante: "Me encantaría ir, no hablemos en pasado". Ahí nomás, el cronista le contó que habló con Nicole: "Estuve con ella, le hice una nota. Le comenté de tu malestar al no estar invitado".

¿La respuesta de la modelo? Dijo que a mucha gente no le llegó todavía la invitación y que iba a fijarse bien en su mail. "A Guido Kaczka tampoco le llegó. Le caemos sin invitación, olvidate. Portando cara de famosos. Nadie va a negar que estemos invitados, entramos", bromeó Polino.

