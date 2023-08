Moria Casán explotó y se bajó del debate del 'Bailando': quién fue su reemplazante a último momento

Todavía no empezó el 'Bailando 2023' pero sí arrancaron los problemas. Se supo que Moria Casán, jurado del certamen, se bajó a último mometo del debate, que se transmite por América Tv y dejó de garpe al Chato Prada.

Nancy Duré contó todo lo que sucedió el fin de semana en el canal: "Estaba todo a medio cocinar. Los dos programas, el del sábado y el del domingo, se grabaron el día viernes. Estaba todo a medio hacer. No había camarines, maquillaje... No sabían en qué estudio iban a grabar. Finalmente agarraron el estudio de 'Intrusos' y armaron la escenografía del otro lado".



"Pero bueno, tuvieron que esperar ahí en los pasillos hasta que todo esto estuviera más o menos armado. Empezaron como a las 7 de tarde. Polino llegó tarde porque además, no había taxis para llevar a la gente. Lo peor de todo, no había catering. La gente estaba muerta de hambre", agregó la panelista, filosa.

Luego, contó lo que sucedió con la diva: "Empiezan a hacer el primer programa, en el que estaba como invitado principal Marcelo Polino, y se demora todo. Parece que la señora Moria Casán tuvo un topo y le avisó 'mirá que esto viene muy complicado, viene para largo'. Entonces ella dijo '¿quiénes son, mis amores? Yo no voy'".

Según Duré, la One se excusó con un problema de salud y ahí nomás, el Chato Prada comenzó a buscar un reemplazo: "Él caminaba por las paredes y salió disparado hasta el estudio de 'LAM' que queda a la vuelta, a pedirle por favor, a rogarle y suplicarle, a Marixa Balli, que se quedara a la grabación para poder reemplazar a Moria. Marixa trabaja todo el día, no quería saber nada pero se tuvo que quedar y la grabación terminó a las 2 de la mañana del sábado y sin comer un bocado".

"Pobre Marixa Balli que siempre la llaman para reemplazo, nunca puede ser titular. En el 'Bailando' le ha pasado históricamente, siempre fue reemplazo de alguien", disparó Mariana Brey.

Fuente: Ratingargentina.com