La verdad detrás de la sorpresiva renuncia de Maite Peñoñori a “Intrusos”: “La salida la pensé y la charlé”

El vienes 18 de agosto, Maite Peñoñori sorprendió a todos al anunciar su renuncia a Intrusos (América), donde había debutado en enero de 2022, cuando el ciclo aún era conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.



La panelista aseguró que se trató de una “decisión personal” y, en diálogo con TN Show, contó cómo seguirá su carrera.

“Sigo con (Marcelo) Longobardi en la radio (Rivadavia AM 630) y en La Nación. No tengo nada más cerrado por ahora”, aclaró.

En las últimas horas también había circulado un rumor que indicaba que la salida de Peñoñori se debía a un posible embarazo, pero ella lo desmintió: “Vi que algunos ponían que estoy embarazada y por eso me fui, la verdad que no. No estoy embarazada”.

Consultada sobre si la decisión de dejar el ciclo conducido por Florencia de la V la tenía tomada desde hace mucho tiempo, la periodista cerró: “No fue abrupto ni de un día para el otro. Obvio lo pensé, lo charlé y decidimos que la despedida fuera el viernes”.

El viernes, Maite se despidió de sus compañeros no solo al aire, sino también por Instagram, donde les dedicó unas sentidas palabras. “Fue un año y medio hermoso y de mucho crecimiento. Gracias Flor por las risas, las charlas y por darme tanto espacio, a mis compañeros de panel que son los mejores y a todo el equipo que hace Intrusos que son un diez. Me encantó formar parte, posta. Gracias América”, comenzó escribiendo.

Respecto a la decisión de dar un paso al costado, expresó dirigiéndose a sus seguidores: “No fue abrupto, son ciclos y procesos personales. Por lo pronto seguimos en contacto por acá, por La Nación y en Rivadavia, y cuando tenga algo más serán los primeros en saberlo posta”.

