Nueva sede de Migraciones en Santa Fe

En la intersección de las calles Rivadavia y Mendoza en la ciudad de Santa Fe, quedó inaugurada oficialmente este martes la oficina de Migraciones Internacionales. La santafesina Florencia Carignano, directora general de Migraciones y candidata a Diputada Nacional, junto al gobernador Omar Perotti fueron los encargados del corte de cintas protocolar.

“Estamos inaugurando la oficina de Migraciones en la capital de nuestra provincia, hay una en Rosario, así que para mí como santafesina es un orgullo traer Migraciones acá, donde se van a poder hacer diversos trámites”, comentó Carignano.

“Desde esta oficina se va a poder documentar a todo lo que es la colectividad migrante, que está en Monte Vera, en Recreo, todo el cordón todo frutihortícola, que trabaja y mucho, y muchas veces se le complica ir a hacer sus trámites para obtener el DNI a la ciudad de Rosario”, contó la funcionaria respecto a lo que podrá hacerse en las nuevas oficinas.

Además de esto, en el lugar podrán registrarse aquel personal especializado extranjero requerido por diversas empresas de la ciudad para diferentes tareas. En las oficinas inauguradas este martes van a poder hacer los permisos de ingreso y además, desde el nuevo lugar se va a atender al puerto de Santa Fe para las exportaciones.

“Teniendo Migraciones tiene aduana y es un puerto ya diferente al resto con características más importantes porque puede recibir embarcaciones extranjeras”, expresó Carignano al respecto.

También, personal de Migraciones va a estar a demanda en el aeropuerto de Sauce Viejo una vez que este pase a ser internacional (está en proceso).

“Yo creo que aproximadamente la mitad de la gente que sube a un avión que viene a Santa Fe habla otro idioma y viene a hacer turismo a San Javier, a Reconquista. Hay un montón de cosas que son muy atractivas para el turismo europeo, y pudiendo hacer internacional nuestro aeropuerto, esta gente no va a tener que pasar por Ezeiza”, relató la candidata a Diputada Nacional.

La oficina de Migraciones inaugurada este martes en Santa Fe tiene competencia en todo lo que es el centro norte provincial. Sin embargo, Carignano expresó que “nos estamos moviendo permanentemente, por ejemplo cuando empresas como Sancor necesitan de nuestros servicios, lo solicitan y enseguida podemos estar en Sunchales haciendo migraciones o en Rafaela. Estamos a disposición de todo lo que es el centro norte para los vuelos internacionales, para las empresas, para asesorarlas y para las colectividades”.

Inauguración y campaña

La candidata a Diputada Nacional, aprovechó la inauguración de las oficinas para seguir extendiendo su campaña de cara a las elecciones generales. En diálogo con El Litoral destacó diversas acciones que llevan a cabo y habló sobre la victoria de Milei en las PASO presidenciales.

Más allá de esta actividad, ¿también de recorrida, ya pensando en las elecciones del mes de octubre?

“Sin parar, desde hace ya un año y pico, estamos recorriendo todas las provincias, y justamente parte de la recorrida hemos recogido la necesidad de que Migraciones esté presente en el centro norte, los empresarios, como por ejemplo en Reconquista me plantearon una de las primeras veces que fui, la no conexión que tiene el norte de nuestra provincia con Buenos Aires o con Rosario. Producto de eso fue las gestiones que hice con Aerolíneas Argentinas, y hace poco estuvimos inaugurando el vuelo de Aerolíneas, después de 40 años que no volaba a Reconquista, logramos que vuelva a Aerolíneas a volar dos veces por semana, lo que era muy solicitado por todos los empresarios y por toda la comunidad, porque estaba absolutamente desconectada, tenía que ir a otra provincia a tomar un avión para poder ir a Buenos Aires”.





En cuanto a las elecciones, ¿qué balance se hace y qué objetivos se plantean a actuar?

“Primero lo que uno tiene que hacer ante las elecciones es escuchar las urnas, la gente nunca se equivoca con el voto, algo está queriendo decir, y si en este caso Milei ha sido el más votado, tanto en la provincia de Santa Fe como en el país tenemos que escuchar qué ha pasado con la propuesta de Milei y qué ha pasado con nosotros directamente”.

“Nosotros hacemos mucha autocrítica de que junto con el gobierno anterior, que trajo al FMI y nos endeudó en 45 mil millones de dólares, a nosotros se nos complicó mucho gestionar y no hemos sido el gobierno que le hemos dado las soluciones a la gente. Entonces, muchas veces los espejitos de colores o las soluciones fáciles como se plantean desde el espacio de Milei, generan esperanza, no es solo un voto bronca, hay gente que tiene esperanza en que algo cambie. Lo que pasa es que por ahí los cambios pueden ser positivos o negativos, y nosotros la verdad que estamos muy preocupados porque ante una persona con semejantes desequilibrios mentales, que lo podemos ver incluso en la televisión, con brotes de violencia, y con propuestas que son básicamente inentendibles”.

El candidato a vicepresidente dijo que detrás de Milei está Macri, ¿usted coincide?

“Coincido, por supuesto. Se están llevando a negociaciones donde Macri le está ofreciendo ministros, le está ofreciendo estructura para poder gobernar. Lo que nos vienen a proponer son una cara nueva con viejas propuestas. Está Macri atrás y con propuestas de los 90. Privatizar YPF, privatizar Aerolíneas, ya vendimos todo una vez y así no fue. Nosotros necesitamos una YPF fuerte, necesitamos Aerolíneas Argentinas que llegue a Reconquista, que llegue a todos lados. Necesitamos empresas estatales como, por ejemplo, Nucleoeléctrica Argentina, que tiene centrales nucleares, que son el orgullo argentino y de la región. Somos potencia en muchísimas cosas. Queremos conservar eso y mejorar la redistribución de la riqueza”.

Con informacion de El Litoral.