Becas Progresar 2023: última semana para inscribirse, ¿cuánto pagará desde septiembre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que queda una semana para poder cumplimentar la inscripción a la segunda convocatoria del año de las Becas Progresar en sus líneas Progresar 16 y 17 años; Progresar Obligatorio; Progresar Superior y Progresar Enfermería. En el caso de Progresar Trabajo, el plazo es hasta noviembre inclusive.

El próximo jueves 31 de agosto será la fecha límite para que los estudiantes puedan anotarse en el beneficio, que a partir de septiembre contará con el incremento que dispuso el Gobierno del 56,5% en los montos de las becas.

Desde este mes, el valor general de la beca es de $20.000, que incluye un plus por conectividad. El cobro es del 80% mensualmente y el 20% restante se acredita al finalizar el período, certificando la condición de alumno regular.

El proceso de cobro del 20% retenido por la ANSES se debe realizar dos veces al año, en los meses de agosto a noviembre y de diciembre a marzo. El trámite se puede realizar a través de la página web del organismo nacional o en una oficina con turno previo.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar

* Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país y contar con DNI.

* Ser alumna/o regular de una institución educativa.

* Tener entre diecisiete (17) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos.

* Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos.

* Estudiantes de enfermería sin límite de edad.

* Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.

* Quedan exceptuadas/os del límite de edad las personas trans, pertenecientes a pueblos indígenas, con discapacidad, refugiadas y personas afrodescendientes/afroargentinas.

* Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), a excepción de que los y las jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478.

¿Por qué no puedo recuperar el 20% retenido de Progresar?

Es importante entender las posibles razones detrás de la no recepción del monto retenido del Progresar. Entre las causas más comunes se encuentran:

* Incumplimiento de requisitos: si no se han cumplido los requisitos del programa, como mantener la regularidad académica o no exceder el límite de ingresos familiares (3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles), es probable que no se acceda a la recuperación del 20% retenido.

* Datos desactualizados: mantener los datos actualizados en Mi ANSES es fundamental para evitar retrasos en los pagos.

* Falta de cobro sostenido: si no se ha cobrado la ayuda durante 4 meses seguidos (o 2 meses en el caso del Progresar obligatorio), tanto la beca Progresar como el monto retenido pueden perderse.

* Tiempo de espera excedido: si no han transcurrido más de 90 días desde la presentación de la documentación, es posible que la devolución del 20% retenido aún esté en proceso.

En caso de que ninguna de estas situaciones aplique, es recomendable comunicarse con ANSES a través del número 130 o visitando una de sus oficinas para presentar un reclamo.

