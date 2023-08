Mica Viciconte aclaró su rol con Indiana Cubero: “La cuido como si fuera mi hija”

Entre las idas y vueltas en la relación entre Indiana Cubero y su mamá Nicole Neumann, se sabe que la adolescente decidió vivir con su papá, Fabián Cubero y su nueva familia, compuesta por Mica Viciconte y el hijo que tienen en común, Luca. Así las cosas, luego de varios meses en los que Indiana permanece al lado del exfutbolista -desde diciembre del año pasado más precisamente - la relación con Mica se fortaleció. Tanto fue así que se las puede ver en muchas imágenes juntas en las redes sociales, en las que comparten vacaciones, situaciones de la vida cotidiana y paseos en familia.

Indiana muestra una complicidad diaria con Mica que, además de ser la novia de su papá es una histórica enemiga de su madre. En las redes sociales, la panelista de Ariel en su salsa, muestra los planes que realiza con la hija de Cubero y lo bien que se lleva tanto con ella como con Sienna y Allegra. En este sentido, en una entrevista radial con Catalina Dlugi para la Once Diez, la modelo aclaró su vínculo con la hija mayor de su pareja.

“Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminas cuidando como si fueran tuyas, yo estoy para acompañar; las adoro y las amo, hace seis años que convivimos”.

Más adelante, sin mencionar a la expareja de su novio ni a nadie en particular, Viciconte expresó su opinión con respecto al cuidado que se le da a los niños de familias ensambladas. Fiel a su estilo picante, disparó: “Los problemas no son los chicos, el problema son los grandes, cuando involucran a los pequeños”.

Luego, la exCombate se refirió a la relación entre su hijo y sus hermanas. “Luca tiene presente todo el tiempo a la hermana, está, se divierte, es muy a favor. Él pasa por las habitaciones, las busca, ver que se divierten, que son compinches, me encanta, celebro que tenga hermanas y que se amen”. En cuanto a la organización familiar con todos los chicos en su hogar, Mica contó que “la organización es la misma, sin Luca nos cambiaba, pero estando Luca y un chico más, no cambia”.

Cabe recordar que hace unas semanas atrás, Cubero con Mica, Luca e Indiana viajaron al norte del país a disfrutar de unos días de vacaciones juntos. Según compartieron en las redes, visitaron las Salinas en Jujuy y dejaron registrado el instante con las clásicas tomas sobre el suelo de sal y el agua cristalina que divide el terreno. Súper divertidos, se pudo ver a la familia muy unida. Incluso, hace unos días, Indiana y Mica pasaron un rato largo armando un rompecabezas gigante, de mil piezas, y dedicaron buena parte del tiempo a estar juntas. Y, aunque a pesar de la insistencia, no pudieron lograr su objetivo de completarlo, muchos usuarios celebraron la decisión de ambas de pasar un buen tiempo juntas y hacer una actividad recreativa. En ese momento, por lo contrario, los seguidores de Neumann vieron la imagen como una provocación para Nicole quien actualmente no se lleva bien con su hija.

Hace unos días, en una nota que Mica concedió a Intrusos (América), se explayó acerca de la posible reconciliación entre Indiana y su madre. “Desconozco. No voy a entrar ahí, primero porque no deja de ser la mamá, y después porque las internas prefiero guardármelas porque adoro a Indiana, y para mí lo primero es, ante todo, que ella esté bien. La salud mental y física de una menor. Y espero que la Justicia actúe y no haga oídos sordos a algo tan importante”, concluyó contundente.

