Castellano promete hacer en 4 años lo que no hizo en 12 y el peronismo en más de 30

Suena raro y difícil, hasta por ahí se puede pensar que menosprecia al electorado, Castellano quiere hacer en 4 años lo que no hizo en 12, y peor aún, lo que el peronismo no logró en casi 35. En campaña electoral todo se promete, lo difícil es poder cumplir después. Pareciera que a Castellano nada le importa y la consigna es prometer, prometer y prometer, lo importante es torcer el resultado de las PASO y seguir al frente de la municipalidad, no importa como ni a que precio, la cosa es seguir prendido a la "teta" del Estado. Cualquier mortal le diría la celebre frase del exdiputado Olmedo, "PRUEBE TRABAJANDO AMIGO".Lo cierto es que con Castellano como intendente desde hace 12 años, a Rafaela le falta agua, cloacas, luz, seguridad y tantas cosas más que hasta parece inexplicable que esto le suceda a una ciudad tan prospera como lo es Rafaela. Es importante hacer una diferenciación y aclarar que en la foto de portada está el candidato a concejal Juan Senn, joven político que nada tiene que ver con la "prosapia" de su eventual candidato a intendente y que en las PASO fue el candidato a concejal más votado y como siempre decimos, por algo será y eso solo le equivale el voto de confianza necesario más allá de a quien tenga que acompañar circunstancialmente.

LA NOTA DEL DIARIO LA OPINIÓN DEL DÍA DE LA FECHA

El intendente, Luis Castellano, y el concejal Juan Senn, destacaron la importancia de la inauguración del flamante acueducto Desvío Arijón - Rafaela por el impacto en la salud pública, en la economía de las empresas y en el desarrollo urbanístico de la ciudad.

"Una ciudad donde el estado local no solo brinda respuestas en cuanto a obras que puede materializar, sino que también se ocupa día a día de gestionar aquellas que dependen de niveles superiores pero que sin la presentación de proyectos, presupuestos e insistencia de las autoridades nunca llegarían a la población", coincidieron en afirmar sobre el rol del Municipio que está a cargo de Castellano desde el 2011.

En este marco, plantearon que una forma de evidenciar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad, establecida por estándares internacionales, es determinar y medir los servicios básicos para el desarrollo de las comunidades a los que pueden acceder como ser agua potable, tratamiento de residuos cloacales, gas y pavimento.

Al respecto, Castellano manifestó que “en esta gestión hemos logrado dotar de servicios básicos a nuevos sectores de la ciudad y avanzar con la gestión de importantes obras que permitirán continuar prontamente con la ampliación de redes y conexiones“. Y agregó que “la inauguración del Acueducto y la Variante en la última semana nos demuestran que las demandas de nuestra ciudad han sido escuchadas en los diferentes niveles del estado, y eso se debe a que somos un municipio que cuenta con un plan, con proyectos y objetivos claros respecto a las necesidades principales de la comunidad”.

Llegar a cubrir el 100% de la ciudad con los servicios básicos mencionados es uno de ellos. "Una propuesta desafiante pero posible, que ya se está haciendo realidad junto al esfuerzo de los vecinos de cada barrio. En algunos casos la cobertura está muy cerca de cumplir la meta, en otros faltan obras que están en ejecución o con proyectos en búsqueda de financiamiento pero siempre con un objetivo claro: que todos los rafaelinos puedan acceder a estos servicios", subrayaron.

“Tenemos estudiado y delineado un plan para cada sector de la ciudad. La llegada de importantes obras en estos años nos permite avanzar en soluciones a viejas problemáticas. La extensión de la red de agua potable y cloacas, la de gas natural y la pavimentación de varias calles son proyectos que tenemos para toda la comunidad”, sostuvieron Castellano y Senn, quienes buscarán su reelección en las elecciones del próximo 10 de septiembre.

ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN

"Es clave tener presente que obras de estas dimensiones exceden la capacidad económica de un Municipio, por lo que deben ser gestionadas durante largos períodos hasta poder instalarlas en la agenda provincial y nacional. Luego de años sin poder extender la red y de pasar veranos sin agua donde ya se contaba con el servicio, Rafaela ha logrado la concreción de esta obra que beneficia a varias localidades de la región", afirmó Castellano.

El acueducto Desvío Arijón es una obra hidráulica que va a permitir captar agua del río Coronda, potabilizarla y transportarla 130 km mediante cañería. Cuenta con 5 estaciones de bombeo y una planta potabilizadora con dos módulos de tratamiento con capacidad de 100.000 m3/día. En cada módulo se realizarán diferentes tratamientos tales como la precloración, floculación, sedimentación, filtración y desinfección para eliminar cualquier elemento orgánico perjudicial para la salud.

Actualmente, la cobertura de este servicio llega al 96% de la población y cuando finalice la obra en los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club, prácticamente no quedará sector sin servir.

CLOACAS

Otro servicio vinculado íntimamente a la prevención de enfermedades y focos contaminantes, es el tratamiento de residuos cloacales. En este aspecto, Rafaela cuenta con una cobertura del 85% de su población, el cual aumentará al ponerse en funcionamiento la obra que se está ejecutando en los barrios anteriormente mencionados. Pero la extensión a nuevos sectores encuentra una limitante, la capacidad de la planta depuradora. Para su ampliación, se está a la espera del inicio de la obra del cuarto módulo de la planta, lo que, con algunas obras más complementarias permitirá a nuestra ciudad llegar a una cobertura total, incluyendo el sector norte. Si bien la obra fue licitada en septiembre de 2021, aun está pendiente.

GASODUCTO REGIONAL CENTRO II

El 51% de Rafaela cuenta hoy con este importante servicio. Ampliar las conexiones de la ciudad está ligada a una obra en marcha como es el Gasoducto Regional Centro II, lo que permite ir planificando cómo se ejecutarán las conexiones de redes domiciliarias.

Así Rafaela avanza en este pedido tan fuerte de la mitad de la población que carece de este servicio. Este año se ha logrado que el mismo llegue al sector productivo que era clave para acompañar su crecimiento.

PLAN DE PAVIMENTACIÓN

En el mes de mayo de este año se aprobó mediante Ordenanza Nº 5.474 el nuevo plan que permitirá ejecutar una totalidad de 156 cuadras de pavimento de hormigón. El mismo se desarrollará por administración propia y a través del sistema de contribución por mejoras aportando el estado local los recursos para su concreción y posibilitando el pago en hasta 60 cuotas o más cuando se deban atender situaciones especiales. Este se suma al ya finalizado el año anterior con características similares mediante el cual se concretaron 132 cuadras.

Actualmente, el 83% de las calles de la ciudad cuentan con un sistema acorde de transitabilidad lo cual aumentará a medida que avance este plan.