Thiago Medina contó el motivo que lo llevó a cerrar su verdulería: “Fue para no quedar mal”

Este lunes, al aire de A la Barbarossa (Telefe), al ser consultado sobre la verdulería, el joven de González Catán dijo: “La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía”.

El joven, que espera gemelos junto a Daniela Celis, habló de las dificultades para sostener un negocio. Sin embargo, advirtió que tiene otros proyectos encaminados. (Foto: Captura Telefe)

“Yo tenía una cuenta de Instagram de la verdulería, y me hablaban mucho por ahí y me decían que la gente que dejaba estaba todo el día haciendo bol… tomando, fumando…. Entonces, para no quedar mal, cerré”, explicó sobre los motivos que lo llevaron a tomar la determinación.

Georgina Barbarossa señaló que tenía que poner gente responsable porque ahora se agranda la familia con los gemelos. “Sí, la cerré, pero estamos pensando en otra cosa”, advirtió Thiago. Y Daniela señaló que el joven apuesta a lanzar su marca de ropa.

“Quiero hacer algo con lo que me sienta identificado”, reconoció él. Y explicó: “Mucha gente me manda mensajes cuando uso una remera o un pantalón. Y si van y compran en otro lado, ¿por qué no hago mi propia marca? Estamos viendo todo con Dani para hacerlo”.

Daniela Celis y Thiago Medina revelaron los curiosos nombres que pensaron para sus gemelos

Daniela Celis y Thiago Medina confirmaron que esperan gemelos. Este lunes, los dos exparticipantes de Gran Hermano se mostraron muy felices por el embarazo y contaron que ya pensaron nombres.

“Es difícil conseguir uno y tenemos que conseguir dos”, dijeron en A la Barbarossa este lunes por la mañana. “Tenemos una lista de nombres, de hombres y mujeres, nos gusta que sean cortitos”, explicaron mientras dejaban ver su entusiasmo por la llegada de los pequeños.

“De nenes tenemos Ivo y Teo. Y de nenas, Thiago está enamorado del nombre Roma”, expresó Daniela, aunque aclaró que ese último no le gusta mucho porque siente que está “quemado”. “Laila”, “Geme”, “Amelie” y “Aimé”, son otros de los que tienen en mente para los bebés que están en camino.

“Me puse contento”, dijo Medina sobre la reacción que tuvo cuando se enteró del embarazo. “¡Me cambió un montón el paladar! Me encontré con una nueva Daniela”, lanzó “Pestañela” por su parte y aseguró que hay muchas comidas que antes no le gustaban, pero ahora sí.

Fuente: La Nacion