Araceli González, y una reflexión entre lágrimas sobre el abuso que sufrió en la infancia: "Detonó en mí..."

Felizmente casada hace varios años con Fabián Mazzei, Araceli González disfruta de su vida mientras trabaja. Recientemente, a la madre deToto Kirzner le hicieron una muy personal entrevista, donde volvió hablar del abuso sexual que sufrió cuando tenía 5 años y que pudo contar cuatro décadas después. En ese sentido, la actriz hizo una emotiva reflexión sobre cómo logró superar ese dolor para seguir adelante con su vida.

"Hoy quizás suena que lo digo de una manera muy fácil, pero es cambiar el foco. Generalmente la víctima se pone en el lugar de víctima y de ahí no podemos salir más", comenzó diciendo Araceli en "Socios por el Espectáculo", el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich (El Trece).

Y amplió en su relato: "Entonces lo que tenemos que poder es cambiar el foco y, a través de otras experiencias que tuve en mi vida, me sentí preparada para saber abordarlo", aseguró la ex pareja de Adrián Suar, quien confesó que fue víctima de abuso sexual en 2018.

Acto seguido, compartió la emotiva enseñanza que adquirió en este tiempo: "Hay que saber estar y darle fuerza a esa persona para que pueda tomar conciencia de que por más que fuiste una víctima, vos sos una persona hermosa, maravillosa y que nada de eso te puede dañar", reflexionó la actriz.

“A mí no me modificó en nada. Pude ser mamá, dentro de lo mejor que puedo. Sexualmente no me modificó, pero trabajé muchísimo", se sinceró, a la vez que destacó el rol de la terapia para superar ese trauma. "No es que lo descubrí. Detonó en mi cabeza a los cuarenta años. No lo tenía tan consciente. Lo tenía bloqueado", finalizó, notablemente sensibilizada.

Fuente: TN