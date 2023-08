"Estoy haciendo lo que puedo": La Joaqui quebró en llanto en 'Cortá Por Lozano' y finalmente reveló lo que le sucede

Durante su entrevista con Verónica Lozano, la cantante La Joaqui se quebró emocionalmente, revelando el profundo dolor que ha estado guardando debido a las experiencias difíciles que ha enfrentado en el último año.



Durante su conversación en el programa "Cortá por Lozano", La Joaqui inició por compartir: "Cuando me pasó lo laboral y acepté lo que me estaba pasando, empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres días sin dormir, como que tenía mucha energía en el cuerpo. No podía ir a lugares con mucha gente".

"Perdí a mi mejor amigo, al otro lo tengo que ir a ver a un lugar frío y me voy llorando de ahí. Pasaron muchas cosas en un año y de un grupo de 5 amigos estoy yo acá, las oportunidades no son iguales para todos. Cuando te llega, sentís que no lo mereces", continuó la cantante.

"Me encantaría estar mejor. Estoy llorando mucho porque fue un año muy complejo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y a veces me cuesta, no sé en quién confiar y me encierro en mi casa", agregó la jurado de Got Talent.

Por último, quiso aclarar un tema que la inquita bastante: "Salen videos diciendo 'ay esta Joaqui, re falopera' y no, sinceramente estoy con calmantes, me cuesta modular a veces. Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos... Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo".

Fuente: Ratingargentina