L-Gante compartió nuevas cartas desde la cárcel: “Aunque esté acá, estoy feliz porque volví a inspirarme”

Hace instantes, L-Gante publicó en sus historias en Instagram un par de cartas manuscritas dirigidas a sus seguidores. En las mismas, no solo agradeció el apoyo de sus seguidores, sino que dejó en claro que permanece esperanzado en el futuro y enfocado en nuevos proyectos.

Así mismo, el referente de la cumbia 420 aseguró que lejos de sentirse deprimido durante la reclusión, la experiencia lo fortaleció y resultó una fuente de ideas para escribir nuevas canciones.

“Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar... yo les aseguro que en ningún momento. No hay mal que por bien no venga y aunque esté acá, estoy feliz porque volví a inspirarme”, sostuvo en el escrito de puño y letra que compartió a través de su cuenta de Instagram.

Con esta afirmación como preámbulo, anunció que ya cuenta con nuevo material musical. De acuerdo a sus proyecciones, lo lanzará una vez que se encuentre en libertad. “Acá estoy sumando historias, experiencias, momentos, estudios... Me puse a escribir siento que no perdí mi tiempo”, aseguró.

Y concluyó: “¡Solo quería que sepan que me siento muy bien! Otra noche es otro día, y otra rima es otra poesía. Ahora estoy escuchando la canción ‘Yo ando ganando’ de Pablito Lescano. Los ñeris me la cantan. Pero sobre todo, estoy ready para salir mejor que nunca y dar mi mejor versión. Tranquilo, eso siempre”.

Estos posteos se publicaron en las redes sociales, luego de que el abogado del artista, Diego Storto, se mostrara confiado de que la excarcelación del artista podría ser dentro de los próximos días, tal como afirmó en conversación con TN Show

