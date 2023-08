El ex funcionario macrista Nicolás Gadano se sumó al debate: "YPF tiene un rol importante"

En medio por el debate por la dolarización, Javier Milei intentó explicar cómo conseguiría los dólares para llevar adelante su propuesta. En una entrevista planteó que "la mejor YPF es la que genere valor y la mejor manera de generar valor es con el sector privado" y se le sumaron sus economistas de referencia. Si bien YPF no es la única empresa en la mira del libertario para hacerse de dólares y achicar el déficit fiscal, lo cierto es que se suman más voces a manifestarse en contra de esta iniciativa y hablar del rol que tiene la empresa de matriz energética más importante de la Argentina.

En una entrevista reciente, el ex funcionario macrista Nicolás Gadano habló con Ernesto Tenembaum en Radio con vos sobre el rol que tiene la empresa y puso en discusión el planteo de Milei: "A mí lo que más me preocupa cuando escucho lo de la privatización del lado de Milei, y eso involucra a Ocampo, es que no surge esa propuesta de una discusión sobre cómo YPF puede ser una herramienta o no, que es una discusión legítima, de la política energética argentina. Sino que es algo parecido a lo del 99 y la venta a Repsol".

"En aquel momento la plata se usó para financiar el déficit fiscal. En este momento, por lo que uno escucha, están pensando Ocampo, etc, en usar esos fondos para todo este esquema del fiduciario y de la dolarización, y de conseguir los dólares para la dolarización. Entiendo. Entonces sería rifar un activo público para financiar el déficit fiscal o para financiar un capricho de una dolarización", explicó el economista.

"Yo creo que el formato de YPF que tenemos desde la ley de expropiación, 51% estatal y 49% privado, puede funcionar. Y hay un rol, si YPF es bien administrada, y ahí hay un aprendizaje. Yo creo que YPF tiene que ser gestionada con independencia del poder político y básicamente por petroleros, no por políticos y no por financistas", agregó.

En ese momento, Gadano destacó el rol que tiene la empresa para el sector: "YPF tiene un rol importante. YPF fue muy importante, no solamente para YPF, sino para todas las demás compañías que participan en la industria petrolera argentina, y que eso es muy positivo. No está ni de cerca de ser un monopolio y eso es bueno". Y planteó que la empresa tuvo un rol clave al dar los primeros pasos para Vaca Muerta y el proyecto de exportación de GNL.

Entre las cuentas pendientes de la empresa, sostuvo que "hay que gestionarla mejor" pero que YPF " lejos de ser un problema importante para la política energética, es una herramienta para potenciar los recursos, para generar más proyectos, no solamente para que YPF pueda crecer, sino también para que puedan crecer otras compañías argentinas, internacionales que trabajan en Argentina. Así que, esa es la visión en general que nosotros tenemos sobre YPF".

Con información de www.ambito.com