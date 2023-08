Ángel de Brito contó que le descubrieron otra bacteria a Silvina Luna y se agravó su estado de salud

En las últimas horas trascendió que se agravó la salud de Silvina Luna y tuvieron que volver a intubarla. Hace instantes, Ángel de Brito confirmó que el cuadro de la modelo empeoró porque le descubrieron una nueva bacteria.

“Está muy delicada, esa es la verdad. Está muy débil y le apareció en estas horas una bacteria”, contó el conductor al aire de LAM (América).

Y siguió: “Es bastante complicado el tema de Silvina. Se estuvieron diciendo cosas durante estos días que lamentablemente no son ciertas. Silvina no está mejor, su cuadro es más complicado aún por la bacteria que le apareció y porque no remonta toda la situación anterior”.

Por último, el periodista concluyó: “Hay que esperar, obviamente los médicos están haciendo todo lo posible, pero a veces no alcanza. En el caso de Silvina todo puede provocar una nueva infección, que es sumar más conflictos de salud a los que ya tiene”.

Fuente: TN