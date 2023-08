Agustín Rossi defendió la suma fija y explicó las bases del decreto

Tras los anuncios económicos que lanzó este domingo el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, su compañero de fórmula, Agustín Rossi, consideró que la suma fija es una medida a aplicar con suma urgencia debido a la situación económica de los trabajadores.

Rossi confirmó que el decreto de necesidad y urgencia que otorgará una ayuda económica a empleados públicos y del sector privada se publicará en el Boletín Oficial durante el día de hoy.

En este sentido, expresó: “Es un momento difícil para Argentina, hay que ser solidario, y poner la mirada en aquellos sectores más afectados”. La suma fija propuesta por Economía es de un total de $60.000. Se pagará en dos cuotas de $30.000, a cobrar en septiembre y octubre, tal como lo anunció Massa el domingo pasado.

De acuerdo con sus declaraciones al programa A dos Voces de TN, Rossi reiteró que la medida alcanzará a los trabajadores del sector público nacional de la administración del poder Ejecutivo nacional y también para aquellos trabajadores del sector privado, incluyendo los trabajadores y trabajadoras de las casas particulares que también recibirán un monto. Este último contará de una suma fija de $25.000, a pagarse en dos cuotas de $12.500 cada una.

Asimismo, explicó que el decreto incluirá ciertas excepciones del ámbito privado como “las micro pymes que van a poder descontar el 100% del bono que es a cuenta de paritarias en aportes patronales; y las pymes, en un 50%, lo van a poder descontar de aportes patronales”.

El jefe de Gabinete justificó la decisión del Gobierno nacional al sostener que la suma fija es una herramienta para que la “devaluación impacte lo menos posible en la vida diaria de los argentinos”, al tiempo que explicó que las medidas dispuestas luego de las elecciones PASO fueron imposición del FMI, organismo que había pedido “el 100% de devaluación”. “Hicimos el 22% de devaluación. Lo estamos haciendo para proteger al argentino”, precisó el candidato a vicepresidente.

Sin embargo, algunos sectores impusieron resistencia al pago del bono. En principio, hubo varias provincias como Misiones, Santa Fe, La Pampa, Jujuy, entre otras siete, que han decidido seguir sus propias estrategias salariales, priorizando los acuerdos paritarios establecidos con los trabajadores públicos.

Ante la situación, Rossi manifestó: “Argentina es un país federal y cada provincia tiene su autonomía y su régimen municipal, y sus provincias tienen su propio régimen paritario del sector público. Han tomado las decisiones que los gobernadores quisieron tomar y a nosotros no nos molesta”.

Por otro lado, parte del sector privado también se manifestó en contra de la medida. Por esto mismo, el alto funcionario expresó: “Dijeron que tienen plata para pagar. El sector privado ha venido ganando y teniendo tasas de rentabilidad bastante importantes desde la salida de la pandemia en adelante”, por lo que detalló: “El aumento es a cuenta de las futuras paritarias”.

“Todos debemos ser solidarios. Es absolutamente razonable. No comparto la queja y me parece desproporcionada”, lanzó. En este sentido, también explicó que las resistencias serán minimizadas por intervención del Ministerio de Trabajo. “En el DNU no dice nada de penalidades, pero seguro habrá denuncias y actuará el Ministerio”, adelantó.

En lo que respecta a su campaña de cara al 22 de octubre, sostuvo que tanto él como Massa se refieren al electorado “con la verdad” y aclaró: “Diciendo por qué suceden estas cosas y también diciendo que esto termina”.

Con respecto a la falta de divisas, recordó que la grave situación económica del país es debido a la sequía. “El dólar sube porque hay pocos dólares y hay pocos dólares porque tuvimos un faltante de 21 mil millones debido a la sequía. El año que viene vamos a tener un ahorro importante en importación de energía por las obras de infraestructura que estamos haciendo, como el Gasoducto Néstor Kirchner”, proyectó.

Para concluir, afirmó que “el Banco Central prevé para el año que viene tener un superávit de la balanza comercial de 22 mil 400 millones de dólares” y se adelantó a decir: “Vamos a poder fijar el tipo de cambio, vamos a bajar la inflación y vamos a devolver el poder adquisitivo al salario”.

