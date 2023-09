Juan Gabriel padecía grave y terrible enfermedad en sus últimos días, revelan

Hace siete años que el cantante mexicano Juan Gabriel perdió inesperadamente la vida, pues se encontraba en plena gira por Estados Unidos y aunque se le había visto cansado, no tenía un diagnóstico de enfermedad crónica o terminal.

No obstante, ahora, el programa ‘De primera mano’, ha revelado nueva información al respecto. De acuerdo con el programa comandado por Gustavo Adolfo Infante, el intérprete habría estado viviendo crudos momentos de salud.

Según se ha manejado, la sangre de ‘El divo de Juárez’ debía ser cambiada por completo, debido a un problema de triglicéridos altos. Se dijo que el médico habría pedido reposo absoluto para el famoso cantante, pues su enfermedad estaba considerada de ‘alto riesgo’ y ponía en peligro su vida.

Sin embargo, el medio retomó la versión que se ha manejado desde hace tiempo, en donde se asegura que el hijo del cantante, Iván Aguilera, lo habría presionado hasta sus últimos días para que el famoso intérprete siguiera dando conciertos.

“Se supone que tenía los triglicéridos súper altos, que eso es un bombazo para el sistema cardiovascular. Estaba supuestamente propenso a que le diera un infarto si no se cuidaba, si no descansaba y si no tomaba su medicamento. Y Juan Gabriel hizo todo lo contrario”, habría dicho la violinista Olga Breeskin al conductor de televisión, según da a conocer el sitio de noticias de Radio Fórmula.

Fuente: Pronto