Celia Arena: "La transición no significa cogobierno"

La designación de jueces, fiscales y defensores se convirtió en la última batalla preelectoral en la provincia de Santa Fe. El envío de pliegos por parte del Ejecutivo, encabezado por el gobernador Omar Perotti y el freno que aplicó el frente Unidos en la Legislatura provincial, encabezado por el diputado y candidato a la gobernación Maximiliano Pullaro, se convirtieron en posiciones marcadas a fuego. El resultado fue el rechazo de 29 de los 48 pliegos para cubrir vacantes de fiscales y defensores, y un paquete de 42 cargos para cubrir juzgados que no tendrá tratamiento hasta fines de septiembre. Para Celia Arena, la ministra de gobierno encargada de llevar adelante los concursos de los funcionarios judiciales y mantener el vínculo activo con el parlamento local, la reacción de la oposición fue “un golpe electoralista”.

-La oposición sostiene que el gobierno no abrió la discusión sobre los criterios de selección de pliegos. ¿Qué opina al respecto?

-La prioridad la establece el Ministerio Público de la Acusación, no la establece ni el Ejecutivo, ni el Poder Legislativo. En todo caso, los legisladores y legisladoras evalúan los antecedentes y la Comisión de Acuerdos revisa el volumen de conocimientos o capacidades de los candidatos y candidatas. Pero los criterios de la política de persecución criminal y qué se necesita para llevarla a cabo la hacen las autoridades de la Defensa Pública y del MPA. También se dijo que era una cuestión presupuestaria cuando no se crea ningún cargo nuevo, se trata de cargos que ya existen y están vacantes.

-¿Hubo diálogo suficiente?

-Siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero no a la imposición. Lo que hicieron es un golpe electoralista, pero muy básico, porque no afectan al gobernador (Omar) Perotti, afectan a la gente. En la ciudad de Frontera, al límite con la provincia de Córdoba, hay una situación muy compleja, porque conviven dos sistemas distintos. En Córdoba la policía tiene competencia para los casos de narcomenudeo y como Santa Fe no, quienes componen el mundo del crimen cruzan la calle que separa las dos provincias y viven en Frontera. Sumar un fiscal ahí era estratégico y lo rechazaron. Y te doy otro ejemplo, cuando hirieron a la remisera en la ciudad de San Lorenzo, el intendente (Leonardo) Raimundo salió a cortar la ruta exigiendo justicia y seguridad. Pensé que después de que le rechazaron los tres pliegos de fiscales adjuntos para su ciudad iba a salir otra vez a reclamar, pero no hizo nada. Evidentemente todo tiene que ver con la coyuntura electoral.

-El diputado Fabián Bastía lo definió como un problema de transición. ¿Es así?

-La transición veremos con quién es recién el 10 de septiembre. Que quede claro: transición no significa cogobierno, ahí radica la cuestión. Una cosa es la transición y brindar toda la información necesaria, pero la responsabilidad y la toma de las decisiones de esos últimos meses siguen siendo del gobierno. Miguel Lifschitz mandó pliegos que se aprobaron el 28 de noviembre de 2019, 10 días antes que termine su gestión. Entonces, hay una clara vocación autoritaria, los gobiernos no duran tres años y medio, duran cuatro. Si quieren un gobierno de tres años y medio, que reformen la Constitución.

Con informacion de Letra P.