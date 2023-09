Simoniello: "La Capital necesita un Senador presente como Paco Garibaldi"

El candidato a concejal por Unidos manifestó su apoyo a la candidatura a senador de Paco Garibaldi, quien enfrentará al actual senador peronista por el departamento La Capital Marcos Castelló: “Paco tiene la sensibilidad de quienes se preocupan y se ocupan del otro. Tiene cercanía con los vecinos pero sobre todo tiene predisposición al trabajo y al hacer. El Departamento La Capital tiene que contar con una persona que se dedique totalmente a su crecimiento y desarrollo económico, algo que no tuvimos con el actual senador Castelló, que no sabemos que hizo en estos últimos cuatro años”.

“La ventaja de Paco es que conoce cada rincón de la ciudad y está haciendo un gran trabajo hace años recorriendo todas las localidades del departamento. La realidad impone a Santa Fe como una gran área metropolitana, esto genera múltiples necesidades en relación al hábitat, la movilidad, la oferta educativa o de salud, que necesitan proyectarse para los próximos años y que con Paco hemos trabajado en diferentes oportunidades como compañeros de banca en el Concejo”



Residuos, vivienda y movilidad

“Desde 2019, en el Concejo hemos avanzado con propuestas concretas para que más santafesinos puedan hacer realidad el sueño de la casa propia, para que sea más fácil alquilar en la ciudad, que tengamos muchas y buenas opciones para movernos, reducir el tráfico y cuidar el medioambiente. En estos temas es fundamental trabajar en escala metropolitana”, explicó Simoniello.

Desde Unidos para Cambiar Santa Fe se conformaron equipos con experiencia y capacidad, por eso es fundamental contar con un senador que trabaje activamente con el intendente y el gobernador. Un ejemplo es la temática de residuos: al actual relleno sanitario le quedan aproximadamente siete años de vida útil. Es vital que la ciudad y su área metropolitana empiecen a proyectar un nuevo relleno sanitario para saber a dónde va a parar la basura que generamos los santafesinos. Para eso necesitamos gestión y soluciones”.

“Por otra parte, Santa Fe tiene que trabajar un sistema de movilidad integrado, y las localidades cercanas no pueden quedarse fuera de esta planificación: todos los días vecinos de Recreo, Rincón, Sauce Viejo, Santo Tomé y otras localidades cercanas viajan a Santa Fe. Es imposible pensar un nuevo sistema de movilidad sin contemplar al departamento, esto quiere decir, sin poder articular con estas localidades, ampliar la oferta y mejorar la calidad de los subsistemas de taxis, remises, colectivos, etc. El rol del senador es fundamental para gestionar en este sentido”.

“Hoy en día nuestra ciudad no puede pensarse sin su rol de cabecera de un departamento que tiene oportunidades de volver a crecer, a ser pujante en materia de desarrollo productivo. Para esto necesitamos una persona que pueda trabajar codo a codo con el próximo gobernador, que va a ser Maxi Pullaro, y el futuro intendente de nuestra ciudad, que será Juan Pablo Poletti y Paco Garibaldi es, sin duda, esa persona”, finalizó.

Con informacion de El Litoral.