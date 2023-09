Carlos Melconian cruzó a Javier Milei: “Si la gente entendiera la dolarización, habría una manifestación en Plaza de Mayo”

El economista Carlos Melconian aseguró que si el electorado entendiera la dolarización que propone el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, se manifestaría en la Plaza de Mayo en su contra. Se trata de un nuevo punto de encuentro entre el economista elegido por la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, para que sea su ministro de Economía nacional en caso de llegar a la Casa Rosada tras las elecciones del próximo 22 de octubre.

Qué dijo Melconian sobre la dolarización

“Creo que (la sociedad) no la entiende (la dolarización) porque si la entendiese, tendría que haber una manifestación en Plaza de Mayo para decir: ‘Esta fantasía no la quiero’”, expresó Melconian en declaraciones a La Nación ante la consulta sobre una de las propuestas insignia de Milei en la campaña electoral. “Exagero con lo de una manifestación, es una forma de decir. Pero acá el formato es otra cosa”, recalcó el expresidente del Banco Nación.

En esta línea, Melconian continuó: “Es parte del mismo exorcismo en el cual estamos. Uno tiene que trabajar todo lo que pueda en términos de poner arriba de la mesa soluciones factibles, empíricas, que mejoren la calidad de vida de la gente y muestren que hay un horizonte”. “Si se entendiera cómo vas a dolarizar… Por empezar: ¿cómo me vas a invitar a comer fideos con tuco si llego a tu casa y no tenés ni fideos ni tuco? Me mentiste al final”, ejemplificó.

Y graficó: “‘Yo te prometo que consigo fideos en 20 meses’. No, vos me venís diciendo ‘vení a comer fideos con tuco’. Y se terminó. Yo creí que hoy tenía 100 vasos de agua que se convierten en 100 fideos con tuco, que es el sueldo. Resulta que vengo y no tenés fideos ni tuco. Y no lo dice porque estamos frente a otra cosa, lo que yo llamo el exorcismo. Entonces, tené cuidado con el exorcismo”, aseveró.

Por qué Bullrich eligió a Melconian como su ministro de Economía

El objetivo central de la decisión de Bullrich sobre Melconian pasó por apuntalar la agenda económica del espacio, en un terreno que, al momento, lo domina el economista, triunfador en las primarias (PASO) del último 13 de agosto, Milei. La agenda 100% económica que recita el libertario obligó a Bullrich a definir posiciones en el esquema gubernamental sin tener en sus manos el ticket de la victoria en la primera vuelta electoral, ni siquiera el free pass para un balotaje.

Si bien el diputado nacional santafesino Luciano Laspina la acompaña desde hace meses, organizando incluso encuentros del equipo económico, la figura de Melconian, presidente del Ieral, emergió en el horizonte. Se trata de un reconocido divulgador con estrechos vínculos con los sectores empresariales, que presidió el Banco Nación desde diciembre de 2015 hasta enero de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.

El primero de los cruces entre Melconian y Milei

En la disertación que ofreció en Córdoba, donde Bullrich lo anunció como su potencial titular del Palacio de Hacienda, Melconian apuntó en reiteradas ocasiones, pero sin nombrarlo, a Milei: “Nosotros venimos a dar tranquilidad. Esto tiene solución y es entre todos”, sostuvo el presidente del Ieral. Y remarcó: “No hay ningún mago ni pase de magia que resuelva esto”.

Durante una entrevista radial, posterior a la presentación de Melconian, a Milei le consultaron al respecto y le bajó el precio: “Yo entiendo que Bullrich está muy pobre en términos económicos. Cometió errores graves y la gente está muy asustada en lo que pueda hacer ella en una situación de gobierno porque demostró falencias groseras”. En esa línea, el libertario remató: “Esta es una discusión entre candidatos a presidente”.

