La palabra del Conejo tras los fuertes rumores de romance con su bailarina: "Sigo enamorado de Coty"

A pocas horas de la llegada del 'Bailando 2023' a la pantalla argentina, comenzaron ya a surgir fuertes rumores de romance entre el Conejo Quiroga y su bailarina, Martina Peña. Recientemente separado de Coty Romero, el exparticipante de Gran Hermano le hizo frente a estas versiones y habló a fondo de su situación sentimental.

Fue Sabrina Rojas quien, en vivo en el Debate del Bailando, lanzó una bomba: "Es muy pronto tal vez, decir esta info que tengo, sobre todo porque hay una separación muy reciente... Pero tengo entendido que hay amor en esa pareja. Ahí hay cositas".



Frente a esto, Martina lanzó un escueto: "No", mientras que el Conejo dijo: "Tenés mal la fuente. Sí hay un buen equipo". "Estos chicos recién empiezan y ya niegan todo", expresó Rojas.

"Y, ¿por qué tendría que decirte algo que no existe? La veo como una compañera", disparó Alexis Quiroga. "No lo quiere blanquear ahora pero en 3 galas más, lo terminan blanqueando", aseguró Sabrina Rojas.

Luego, Denise Dumas le preguntó si seguía hablando con Coty, su ex. "De vez en cuando, si. Menos que antes pero si. Siempre en buenos términos, no tuvimos ninguna aspereza. Por eso tengo la relación que tengo, y donde me la cruzo, la saludo", respondió el Conejo.

"¿Seguís enamorado?", le preguntó Cora Debarbieri y el exhermanito se sinceró: "Si, todavía si". ¿Qué dirá Coty?

Fuente: Pronto